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Глава Ірану через санкції США погрожує повернутись до ядерної програми

Іран заявляє, що нові санкції США порушують угоду 2015 року зі США, Росією, Китаєм і трьома європейськими державами
Іран може відмовитися від своєї ядерної угоди зі світовими державами "протягом декількох годин", в разі введення Штатами нових санкцій.
Глава Ірану через санкції США погрожує повернутись до ядерної програми Фото: aa.com.tr

"Якщо Америка хоче повернутися до досвіду (введення санкцій), Іран, безумовно, повернеться через короткий час - не за тиждень чи місяць, а через кілька годин - до умов більш просунутих, ніж до початку переговорів", - заявив 15 серпня президент Ірану Хасан Рухані, повідомляє Reuters.

Іран заявляє, що нові санкції США порушують угоду 2015 року зі США, Росією, Китаєм і трьома європейськими державами, в яких він погодився стримати свою ядерну програму в обмін на скасування більшості санкцій.

Раніше Іран повідомив про підготовку 16 заходів проти дій США.

Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

Згодом держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що його країна готова співпрацювати з РФ, Іраном і КНДР після запровадження санкцій.

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