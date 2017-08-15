Глава Ірану через санкції США погрожує повернутись до ядерної програми
"Якщо Америка хоче повернутися до досвіду (введення санкцій), Іран, безумовно, повернеться через короткий час - не за тиждень чи місяць, а через кілька годин - до умов більш просунутих, ніж до початку переговорів", - заявив 15 серпня президент Ірану Хасан Рухані, повідомляє Reuters.
Іран заявляє, що нові санкції США порушують угоду 2015 року зі США, Росією, Китаєм і трьома європейськими державами, в яких він погодився стримати свою ядерну програму в обмін на скасування більшості санкцій.
Раніше Іран повідомив про підготовку 16 заходів проти дій США.
Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.
Згодом держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що його країна готова співпрацювати з РФ, Іраном і КНДР після запровадження санкцій.
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