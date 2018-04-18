Глава Київстару про 4G: Порошенко прийшов і зупинив торги
За словами Чернишова, те, що президент був присутній на торгах, дуже дивно.
"Аукціон - конкурентний захід з певними правилами. Якщо вони порушуються, то чисто гіпотетично та сторона, яка програла, може оскаржити", - повідомив у інтерв'ю для спільного проекту Економічної правди і "Зе Інтерв'юер".
Він вважає, що присутність президента - це порушення, так як "він же не просто зайшов, а зупинив аукціон".
"Коли він зайшов, йшли торги за другий лот, де переміг Vodafone. І ось він зайшов, ми зробили ставку, Vodafone зробив ставку - торги закінчилися, і він пішов виступати на сцену. А за третій лот торги ще не починалися, фактично аукціон перервався", - зазначив Чернишов.
"Я думаю, що в якійсь розвиненій західній країні ніхто б такого не зробив. Держава сама встановила правила аукціону, і вона ж його перервала, як це так?", - додав він.
За словами президента Київстару, в правилах прописано, що аукціон може перериватися на прохання операторів, щоб вони могли порадитися, зателефонувати в штаб-квартиру, якщо сталося щось надзвичайне, "не дай Бог хтось втратив свідомість".
"А про те, що президент може прийти і перервати торги, там не написано. Тобто це чітко проти правил було зроблено", - підсумував Чернишов.
Як відомо, під час торгів за частоти 4G в діапазоні 1800 МГц був присутній президент.
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