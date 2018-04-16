Глава Луганської ВЦА зізнався, що три роки жив відлюдником у лісі з вовками

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз стверджує, що на початку 90-х років провів три роки відлюдником в лісі.

"Я пішов служити в армію ще в Радянському Союзі, в 1989-му, а повернувся у вільну Україну. В Луганській області вже з'явилися пацани в бордових піджаках, крутилися біля шахт. Почалася контрабанда, рейдерство, віджимання. У мене стан був ... ну на грані зриву. Я тоді спортом займався, одні мої знайомі пішли в міліцію, інші, навпаки, наділи золоті ланцюги на шию. А я прийняв рішення піти в ліс", - заявив чиновник в інтерв'ю "Гордону".

За його словами, піти у відлюдники його спонукали "сумніви".

"Я прожив в лісі три роки: ні електрики, ні інших благ цивілізації не було. Жив самітником в землянці. Рідні приїжджали, мама плакала, на коліна вставала: "синочок, всі діти як діти, а ти в мене збожеволів, повернись додому". А я не міг, мені потрібно було розібратися в собі, знайти себе", - заявив Гарбуз.

Він розповів, що в лісі у нього виникли конфлікти з вовчицею, що жила по сусідству з його землянкою.

"Врешті-решт я її вбив. Але у неї, виявляється, були вовченята. Я їх потім знайшов зі своїми собаками. Вовченята вже здихали з голоду. Природно, почав їх виходжувати, це був мій хрест за вбивство їх матері. Вовченята ожили, зміцніли, я вирішив вибрати собі найсильнішого, а інших роздати. Кидав їм м'ясо, вони за нього билися, а я спостерігав. День у день спостерігав і вибрав найсильнішого. Через якийсь час зрозумів: найсильніший - не завжди найхоробріший. Тоді я вибрав найбільш хороброго і тільки через півтора місяця вибрав найрозумнішого. Ним виявилася маленька вовчиця, яка взагалі ні разу не билася за перший шматок м'яса, тому що знала: ще шість шматків я точно дам", - сказав Гарбуз.

Нагадаємо, що згідно з офіційною біографією Гарбуза, він з вересня 1990 року по вересень 1991 року був учителем історії і праці, потім до березня 1992 року не працював, а в наступні 11 років керував фермерським господарством в селі Хоминське.

Луганську ОДА він очолює з квітня 2016 року.