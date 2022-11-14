Глава Мінфіну США анонсувала санкції проти осіб і компаній, які допомагають рф купувати зброю

Джанет Єллен повідомила журналістам на полях саміту G20 на Балі, що санкції стосуватимуться 14 осіб і 28 юридичних осіб, у тому числі фінансових посередників.

Міністерство фінансів США оголосить про нові санкції проти транснаціональної мережі осіб і компаній, які працювали над закупівлею військових технологій для росії.

Про це заявила глава відомства Джанет Єллен, пише ЄП із посиланням на Reuters.

Єллен повідомила журналістам на полях саміту G20 на Балі, що санкції стосуватимуться 14 осіб і 28 юридичних осіб, у тому числі фінансових посередників, але вона відмовилася надати подробиці. За її словами, оголошення заплановано на вечір понеділка.

"Це частина наших великих зусиль, спрямованих на те, щоб перешкодити військовим зусиллям росії та відмовити їй у необхідному обладнанні через санкції та експортний контроль", – сказала міністерка, відмовившись надати подробиці щодо того, на які саме технології будуть спрямовані санкції з метою припинення російських закупівель.

Раніше міністерство фінансів Сполучених Штатів наклало санкції на великі військово-промислові компанії в росії, а міністерство торгівлі припинило експорт американських компонентів і технологій, які використовувалися в частині військової техніки рф.