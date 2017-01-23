Глава Мінфіну висловив підтримку Уляні Супрун

Міністр нагадав, що він і його команда неодноразово піддавалися атакам з боку тих, хто хотів зупинити реформи

Міністр фінансів Олександр Данилюк висловив підтримку в.о міністра охорони здоров'я Уляні Супрун.

"Тільки повернувся з Давосу і першим чином замість звіту про поїздку, хочу підтримати Уляна Супрун та її команду. Уляна — одна з тих, хто не лише прагне реальних якісних змін в охороні здоров'я, але й здійснює ці зміни на практиці", - написав Данилюк у Facebook після повернення з Давосу.

За його словами, Супрун не побоялась піти проти багаторічних корупційних схем та тих, хто сидить на потоках.

"Саме тому ми зараз бачимо таку потужну кампанію проти неї у публічній сфері. Чим сильніший супротив, тим більше підтвердження того, що шлях правильний", - заявив Данилюк.

Міністр нагадав, що він і його команда неодноразово піддавалися атакам з боку тих, хто хотів зупинити реформи.

"Мінфін завжди допомагав Уляні у реформуванні сфери охорони здоров'я. Зокрема у зміні моделі її фінансування, що є головним каталізатором змін. Це ще одне підтвердження того, що разом ми можемо реально змінити ситуацію, і жодні проплачені кампанії нас не зупинять", - додав Данилюк.

Нагадаємо, що у перший день нового року кардіохірург Борис Тодуров на своїй сторінці у Facebook заявив, що державні закупівлі препаратів і витратних матеріалів для лікування серцево-судинних хвороб зірвані й звинуватив у непроведенні тендерів особисто очільницю МОЗ Уляну Супрун.

До того ж, він заявив про перешкоджання міністерством охорони здоров'я у відкритті філіалів Інституту серця на Донеччині й Луганщині. На бік кардіохірурга Тодурова стали інші лікарі, також депутати "Опозиційного блоку", а комітет Ради запросив сторони конфлікту для з'ясування ситуації.

Депутати від "Опозиційного блоку" пропонують визнати незадовільною роботу т.в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Відтак, заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд опублікувала на своїй сторінці у Facebook диплом про вищу медичну освіту в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

На захист Уляни Супрун та її команди виступив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він заявив, що всі попередні роки в міністерстві панувала корупція, а теперішнє керівництво робить кроки, аби її подолати. З медиками ж закликав шукати порозуміння в дискусіях. На підтримку Супрун виступили ще кілька урядовців.

"Безумовно, цей нормальний процес комусь дуже не подобається. Але позиція уряду чітка і правильна – ідеологія, яка була ще схвалена попереднім урядом, про передачу міжнародних закупівель за препарати міджнародним організаціям, абсолютно правильна", - наголосив віце-прем'єр Павло Розенко.