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Глава Мінінфраструктури подав у відставку

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков подав заяву про звільнення.
Глава Мінінфраструктури подав у відставку Фото: з вільних джерел

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в телеграмі у середу, 30 листопада. 

"До Верховної Ради України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади Міністра інфраструктури України",  написав він.

Тим часом, РБК-Україна з посиланням на джерела в парламенті стверджує, що Кубраков може отримати нову посаду в Кабміні. Начебто вже завтра Верховна Рада розгляне це питання. А Кубракова можуть перевести на посаду віцепрем’єр-міністра.

"Йому у підпорядкування перейде, окрім Мінінфраструктури, ще й Міністерство розвитку громад та територій, яке раніше очолював Олексій Чернишов… Нардепи від "Слуги народу" сьогодні планують обговорити це кадрове питання на засіданні фракції", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що "Мотор Січ" отримало нове керівництво.

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30 11 2022 18:56
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