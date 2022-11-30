Глава Мінінфраструктури подав у відставку
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в телеграмі у середу, 30 листопада.
"До Верховної Ради України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади Міністра інфраструктури України", – написав він.
Тим часом, РБК-Україна з посиланням на джерела в парламенті стверджує, що Кубраков може отримати нову посаду в Кабміні. Начебто вже завтра Верховна Рада розгляне це питання. А Кубракова можуть перевести на посаду віцепрем’єр-міністра.
"Йому у підпорядкування перейде, окрім Мінінфраструктури, ще й Міністерство розвитку громад та територій, яке раніше очолював Олексій Чернишов… Нардепи від "Слуги народу" сьогодні планують обговорити це кадрове питання на засіданні фракції", – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що "Мотор Січ" отримало нове керівництво.
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