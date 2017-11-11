Глава Мінінфраструктури заявляє про тиск на відомство

Омеляна дивує, що НАБУ не розслідує справи, що стосуються сфери інфраструктури, яких за його інформацією є п'ять

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на міністерство здійснюється постійний тиск.

"На міністерство здійснюється постійний тиск. Ви що не дивитесь засідання Кабміну?", - заявив Омелян у коментарі LB.ua.

На запитання, хто саме чинить тиск, він відповів: "Подивіться засідання Кабміну".

Міністр також зазначив, що рішення про звільнення його заступниці Надії Казначеєвої не було політичним, але їй, як людині з бізнес-середовища було важко працювати на держслужбі.

"Її рішення не було політичним, але вона людина бізнес-середовища, а державна служба - це великий тиск, тому що ніхто нічого не хоче робити. Всі хочуть зберегти такі правила гри, які були завжди", - сказав Омелян.

Він додав, що його дивує, що НАБУ не розслідує справи, що стосуються сфери інфраструктури, яких за його інформацією є п'ять.

"Я чекаю запрошення в НАБУ, я хочу цю ситуацію для себе прояснити. Тому що жодної справи у сфері інфраструктури, крім моєї, не розслідують. Не хочу робити зараз ніяких висновків, але для мене це новий неприємний досвід", - додав міністр.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро 3 листопада проводило слідчі дії в міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

НАБУ почало розслідування проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна за підозрою в незаконному збагаченні і декларуванні недостовірних даних.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, якого НАБУ підозрює у незаконному збагаченні, заявляє, що в його декларації немає порушень.