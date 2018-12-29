Глава Міноборони підписав указ про підвищення зарплат для військових з наступного року

"Це суттєво поліпшує соціальні стандарти життя українських військових"

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що підписав наказ про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

"Учора підписав наказ, відповідно до якого, з 1 січня 2019 року підвищується грошове забезпечення військовослужбовців ЗС України. Це суттєво поліпшує соціальні стандарти життя українських військових", - повідомив Полторак, інформує "Громадське".

Відтак, за даними Міноборони, командир бригади, який раніше отримував 17 - 18 тисяч гривень, відтепер отримуватиме майже 26 тисяч.

Командир батальйону, замість 14 отримуватиме 19 - 23 тисячі, а грошове забезпечення командира роти становитиме 16 тисяч гривень, а не 12, які йому нараховують сьогодні.

"Військовослужбовці військової служби за контрактом отримуватимуть більше 10 тисяч гривень, а мінімальне грошове забезпечення військових, які виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, становитиме понад 20 тисяч гривень", - зазначив глава Міноборони.

Додамо, що у 2018 році військовими комісаріатами України до навчальних центрів та безпосередньо до військових частин Збройних Сил України направлено майже 27 тисяч бажаючих служити за контрактом.