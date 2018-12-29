Глава Міноборони підписав указ про підвищення зарплат для військових з наступного року
"Учора підписав наказ, відповідно до якого, з 1 січня 2019 року підвищується грошове забезпечення військовослужбовців ЗС України. Це суттєво поліпшує соціальні стандарти життя українських військових", - повідомив Полторак, інформує "Громадське".
Відтак, за даними Міноборони, командир бригади, який раніше отримував 17 - 18 тисяч гривень, відтепер отримуватиме майже 26 тисяч.
Командир батальйону, замість 14 отримуватиме 19 - 23 тисячі, а грошове забезпечення командира роти становитиме 16 тисяч гривень, а не 12, які йому нараховують сьогодні.
"Військовослужбовці військової служби за контрактом отримуватимуть більше 10 тисяч гривень, а мінімальне грошове забезпечення військових, які виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, становитиме понад 20 тисяч гривень", - зазначив глава Міноборони.
Додамо, що у 2018 році військовими комісаріатами України до навчальних центрів та безпосередньо до військових частин Збройних Сил України направлено майже 27 тисяч бажаючих служити за контрактом.
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