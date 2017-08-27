Глава Міноборони США привіз обладнання для Збройних сил України
"Я згоден із тим, що міністри оборони не приїжджають з порожніми руками. Міністр оборони привіз певне оборонне обладнання для української армії", - заявив Волкер.
Він також зазначив, що відновлення українського суверенітету має проходити через систему безпеки в Україні, пише "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, що 24 серпня до Дня Незалежності Джеймс Меттіс відвідав з офіційним візитом Україну. Меттіс зустрівся з українськими чиновниками та взяв участь в святковому параді у центрі столиці.
Президент Петро Порошенко обговорив з главою Пентагону США Джеймсом Меттісом питання протидії агресії Росії та посилення міжнародної присутності на Донбасі.
Водночас Порошенко відмовився коментувати постачання Україні летального озброєння від США та заявив, що задоволений ходом обговорення цього питання.
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