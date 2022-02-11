Глава Мінрегіону подав у відставку Ольга

Матарикіна

Заява міністра зареєстрована у Верховній Раді України.

Фото з вільного доступу

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram. "У Верховній Раді України зареєстрована заява Чернишова О.М. про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України", – написав Мельничук. Як повідомлялося, парламент призначив Чернишова міністром розвитку громад та територій України 4 березня 2020 року.

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