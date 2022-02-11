НОВИНИЗаява міністра зареєстрована у Верховній Раді України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Глава Мінрегіону подав у відставку
Фото з вільного доступу
Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"У Верховній Раді України зареєстрована заява Чернишова О.М. про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України", – написав Мельничук.
Як повідомлялося, парламент призначив Чернишова міністром розвитку громад та територій України 4 березня 2020 року.
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02 11 2022 18:36 МЕДІА
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