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МВС України і ФБР підписали меморандум про співпрацю

Україна і США будуть співпрацювати в боротьбі з обігом наркотиків та кіберзлочинністю
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Реєм підписали Меморандум про співпрацю у низці питань.
МВС України і ФБР підписали меморандум про співпрацю Арсен Аваков. Фото: unian.net

"Ми провели зустріч із директором ФБР Крістофером Реєм і підписали Меморандум про взаємне співробітництво по низці питань. Зокрема, боротьба з незаконним обігом наркотиків та кіберзлочинністю",-  йдеться у повідомленні прес-служби МВС.

За його словами, ця рамкова угода між МВС та ФБР дозволить зробити прорив у питаннях, що стосуються обміну інформацією, доступу до тих чи інших технічних можливостей.

"Одна з таких можливостей — це другий документ, який ми сьогодні підписали між Націполіцією та Департаментом ФБР. Його зусилля направлені на боротьбу з організованою злочинністю", — сказав Аваков.

"З директором ФБР ми обговорили цілий ряд загроз, які надходять до нас від путінського режиму. І також намітили деякі спільні кроки, які дозволять боротися з російською агресією", — повідомив він.

Аваков також наголосив, що під час зустрічі американці подякували українським фахівцям за сприяння в боротьбі зі злочинною платформою "Avalanche", яка щодня інфікувала до півмільйона комп'ютерів у світі.

Нагадаємо, 25 лютого в Києві затримали організатора міжнародної злочинної кібермережі Avalanche, для ліквідації якої задіяли правоохоронців 30 країн світу.

Мережа Avalanche існувала близько 7 років. У 2016 році, 30 листопада, в результаті міжнародної спецоперації кібермережу ліквідували, а в Полтаві затримали 33-річного місцевого мешканця — організатора Avalanche.

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18 04 2018 09:58
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