МВС України і ФБР підписали меморандум про співпрацю
"Ми провели зустріч із директором ФБР Крістофером Реєм і підписали Меморандум про взаємне співробітництво по низці питань. Зокрема, боротьба з незаконним обігом наркотиків та кіберзлочинністю",- йдеться у повідомленні прес-служби МВС.
За його словами, ця рамкова угода між МВС та ФБР дозволить зробити прорив у питаннях, що стосуються обміну інформацією, доступу до тих чи інших технічних можливостей.
"Одна з таких можливостей — це другий документ, який ми сьогодні підписали між Націполіцією та Департаментом ФБР. Його зусилля направлені на боротьбу з організованою злочинністю", — сказав Аваков.
"З директором ФБР ми обговорили цілий ряд загроз, які надходять до нас від путінського режиму. І також намітили деякі спільні кроки, які дозволять боротися з російською агресією", — повідомив він.
Аваков також наголосив, що під час зустрічі американці подякували українським фахівцям за сприяння в боротьбі зі злочинною платформою "Avalanche", яка щодня інфікувала до півмільйона комп'ютерів у світі.
Нагадаємо, 25 лютого в Києві затримали організатора міжнародної злочинної кібермережі Avalanche, для ліквідації якої задіяли правоохоронців 30 країн світу.
Мережа Avalanche існувала близько 7 років. У 2016 році, 30 листопада, в результаті міжнародної спецоперації кібермережу ліквідували, а в Полтаві затримали 33-річного місцевого мешканця — організатора Avalanche.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее