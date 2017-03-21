Глава МВС Франції подав у відставку через скандал з працевлаштуванням доньок

Глава МВС Франції Брюно Ле Ру подав у відставку на тлі скандалу з працевлаштуванням його доньок в якості помічниць депутата.

Про це він заявив на короткій пресс-конференції у вівторок увечері, повідомляє L’Express.

"Я заявляю про свою чесність у людських взаємовідносинах і у моїх політичних діях, однак я усвідомлюю відповідальність, яка полягає у збереженні дієздатності уряду. Тому я подав президенту республіки заяву про відставку" - сказав Ле Ру.

Він ще раз наголосив, що найм його доньок було здійснено "у відповідно до законів і правил служби у Національних зборах".

Зазначимо, що у вівторок вранці премʼєр-міністр Франції Бернар Казньов викликав Брюно Ле Ру для того, аби він пояснив, яким чином працевлаштовував двох своїх неповнолітніх доньок в період коли був ще депутатом.

Перед цим ЗМІ повідомили, що доньки Ле Ру, яким нині 20 і 23 роки, будучи неповнолітніми, заробили завдяки короткотерміновим контрактам в літній період 55 000 євро.

Інформацію про розмір виплат підтвердив сам Ле Ру, який, втім, відкидає будь-яку подібність до справи Франсуа ФІйона, дружина якого і двоє дітей отримали за роботу на держслужбі майже мільйон євро.

Пізніше стало відомо, що фінансова прокуратура Франції взялася за перевірку законності працевлаштування дочок глави МВС Брюно Ле Ру.

Нагадаємо, що раніше в епіцентрі гучного скандалу опинився канидидат в президенти Франції Франсуа Фійон.