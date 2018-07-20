Глава МВС Італії: анексія Криму законна, в Україні була псевдореволюція

Міністр внутрішніх справ Італії і глава правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні вважає, що Росія законно анексувала український Крим, а революцію в Україні називає "фальшивою".

"Був референдум, і 90 відсотків людей проголосували за повернення Криму до складу Російської Федерації", - сказав Сальвіні в інтерв'ю The Washington Post, відповідаючи на ремарку журналіста про незаконність псевдореферендуму в 2016 році.

"Порівняйте його з фальшивою революцією в Україні, яка була псевдореволюцією, що фінансується іноземними державами - подібно арабським революціям. Є деякі історично російські зони з російською культурою і традиціями, які законно належать Російській Федерації", - додав глава МВС.

Сальвіні підтвердив свою прихильність скасування європейських санкцій проти РФ, "тому що вони не довели свою користь, і, згідно з даними, вони завдали шкоди італійському експорту".

Лідер "Ліги" також заперечує фінансування своєї партії з боку партії Володимира Путіна "Єдина Росія".

"Це фейкові новини. Ми подали в суд на тих, хто повідомив про це. Це не правда. Ми ніколи не брали жодного євро, жодного рубля або долара", - сказав він.

Нагадаємо, що віце-прем'єр і глава італійського Міністерства внутрішніх справ Маттео Сальвіні заявляв, що Росія є стратегічним партнером Італії в торгівлі та енергетиці.