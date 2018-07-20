Глава МВС Італії: анексія Криму законна, в Україні була псевдореволюція
"Був референдум, і 90 відсотків людей проголосували за повернення Криму до складу Російської Федерації", - сказав Сальвіні в інтерв'ю The Washington Post, відповідаючи на ремарку журналіста про незаконність псевдореферендуму в 2016 році.
"Порівняйте його з фальшивою революцією в Україні, яка була псевдореволюцією, що фінансується іноземними державами - подібно арабським революціям. Є деякі історично російські зони з російською культурою і традиціями, які законно належать Російській Федерації", - додав глава МВС.
Сальвіні підтвердив свою прихильність скасування європейських санкцій проти РФ, "тому що вони не довели свою користь, і, згідно з даними, вони завдали шкоди італійському експорту".
Лідер "Ліги" також заперечує фінансування своєї партії з боку партії Володимира Путіна "Єдина Росія".
"Це фейкові новини. Ми подали в суд на тих, хто повідомив про це. Це не правда. Ми ніколи не брали жодного євро, жодного рубля або долара", - сказав він.
Нагадаємо, що віце-прем'єр і глава італійського Міністерства внутрішніх справ Маттео Сальвіні заявляв, що Росія є стратегічним партнером Італії в торгівлі та енергетиці.
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