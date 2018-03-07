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Глава МВС Італії демонстративно поплавав у басейні конфіскованої у мафії вілли

Вілла, на якій плавав Сальвіні, була конфіскована в 2007 році після 24 років юридичних процедур і її перетворили на курорт
Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні демонстративно поплавав в басейні на тосканській віллі, яка була конфіскована у одного з босів мафії.
Глава МВС Італії демонстративно поплавав у басейні конфіскованої у мафії вілли Фото: Fabio Di Pietro/ANSA via AP

Сальвіні проплив коло в басейні і за цим спостерігали журналісти. Таким чином, за його словами, він демонструє пріоритетність боротьби з мафією на своїй посаді, повідомляє The Associated Press.

"Ми повинні залишити цих панів в нижній білизні", - сказав він.

Сальвіні виступає за упорядкування процедур конфіскації, щоб нерухомість можна було швидко використовувати для інших цілей.

Вілла, на якій плавав Сальвіні, була конфіскована в 2007 році після 24 років юридичних процедур і її перетворили на курорт.

Нагадаємо, що італійська поліція арештувала 48 осіб в операції проти мафіозного угруповання "Ндрангета" в Калабрії.

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03 07 2018 21:52
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