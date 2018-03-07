CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні демонстративно поплавав в басейні на тосканській віллі, яка була конфіскована у одного з босів мафії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Глава МВС Італії демонстративно поплавав у басейні конфіскованої у мафії вілли
Вілла, на якій плавав Сальвіні, була конфіскована в 2007 році після 24 років юридичних процедур і її перетворили на курорт
Фото: Fabio Di Pietro/ANSA via AP
Сальвіні проплив коло в басейні і за цим спостерігали журналісти. Таким чином, за його словами, він демонструє пріоритетність боротьби з мафією на своїй посаді, повідомляє The Associated Press.
"Ми повинні залишити цих панів в нижній білизні", - сказав він.
Сальвіні виступає за упорядкування процедур конфіскації, щоб нерухомість можна було швидко використовувати для інших цілей.
Вілла, на якій плавав Сальвіні, була конфіскована в 2007 році після 24 років юридичних процедур і її перетворили на курорт.
Нагадаємо, що італійська поліція арештувала 48 осіб в операції проти мафіозного угруповання "Ндрангета" в Калабрії.
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03 07 2018 21:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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