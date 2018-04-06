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Глава МВС Італії заявив, що Сицилія більше не буде міграційним табором Європи

"Гарні часи для нелегалів закінчилися"
Заступник прем'єр-міністра Італії і новий глава МВС Маттео Сальвіні запевнив, що Італія та Сицилія не можуть бути європейським табором біженців.
Глава МВС Італії заявив, що Сицилія більше не буде міграційним табором Європи Фото: ap.org

"Гарні часи для нелегалів закінчилися, будьте готові пакувати свої речі", - сказав Сальвіні, який очолює ультраправу партію "Ліга", відому своєю антимігрантською риторикою.

В то же час мер Поцалло Роберто Амматуна не погодився із твердженням Сальвіні про те, що острів був "табором біженців Європи". "Тут є повні пляжі і туристи", - сказав він під час візиту до сицилійського міста Поццалло.

Одним з його основних пріоритетів на посаді буде відправка додому нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, французька поліція 4 червня почала зносити два незаконних табори біженців у Парижі.

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04 06 2018 15:35
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