Глава МВС Італії: ЄС- це бруд, що не заслуговує наших грошей
"Європа ще раз продемонструвала безпрецедентний бруд, який не заслуговує на наших грошей", - сказав лідер правої партії "Ліга" під час виступу в невеликому містечку Пінцоло в північних італійських Альпах, повідомляє Euractiv.
У Брюсселі минулої п'ятниці відбулася зустріч на високому рівні, на якій представники європейських країн не змогли прийняти рішення щодо 177 мігрантів з італійського судна Diciotti.
В результаті по 20 мігрантів вирішили прийняти Албанія та Ірландія. Сальвіні заявив, що інших прийме католицька церква "за нульовою ціною" для італійського платника податків.
"Європейський союз вирішив знову відвернутися від Італії", - заявив в свою чергу віце-прем'єр Луїджі Ді Майо.
"Вони хочуть, щоб італійські громадяни заплатили 20 мільярдів євро? Тоді продемонструйте їм, що вони цього заслуговують, і що вони беруть на себе відповідальність за проблему, з якою ми більше не можемо справлятися самотужки. Кордони Італії - це кордони Європи", - додав він.
Раніше, проти глави МВС Італії Сальвіні почали розслідування через мігрантів, яких уряд більше тижня відмовлявся пустити в країну.
Нагадаємо, 10 червня влада Італії не дозволила причалити судну Aquarius, яке належить неурядовій організації SOS Mediterranee. На борту судна перебували понад 600 врятованих мігрантів. Прийняти мігрантів відмовилася і Мальта.
Також, Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля з 224 мігрантами на борту.
Як відомо, італійські поліцейські виселили сім'ї ромів з табору в Римі,незважаючи на протести та рішення про заборону від Європейського суду з прав людини.
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