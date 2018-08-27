Глава МВС Італії: ЄС- це бруд, що не заслуговує наших грошей

"Європа ще раз продемонструвала безпрецедентний бруд, який не заслуговує на наших грошей"

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні в черговий раз розкритикував Євросоюз, назвавши його "брудом", і повторив погрози припинити фінансування в бюджет ЄС.

"Європа ще раз продемонструвала безпрецедентний бруд, який не заслуговує на наших грошей", - сказав лідер правої партії "Ліга" під час виступу в невеликому містечку Пінцоло в північних італійських Альпах, повідомляє Euractiv.

У Брюсселі минулої п'ятниці відбулася зустріч на високому рівні, на якій представники європейських країн не змогли прийняти рішення щодо 177 мігрантів з італійського судна Diciotti.

В результаті по 20 мігрантів вирішили прийняти Албанія та Ірландія. Сальвіні заявив, що інших прийме католицька церква "за нульовою ціною" для італійського платника податків.

"Європейський союз вирішив знову відвернутися від Італії", - заявив в свою чергу віце-прем'єр Луїджі Ді Майо.

"Вони хочуть, щоб італійські громадяни заплатили 20 мільярдів євро? Тоді продемонструйте їм, що вони цього заслуговують, і що вони беруть на себе відповідальність за проблему, з якою ми більше не можемо справлятися самотужки. Кордони Італії - це кордони Європи", - додав він.

Раніше, проти глави МВС Італії Сальвіні почали розслідування через мігрантів, яких уряд більше тижня відмовлявся пустити в країну.

Нагадаємо, 10 червня влада Італії не дозволила причалити судну Aquarius, яке належить неурядовій організації SOS Mediterranee. На борту судна перебували понад 600 врятованих мігрантів. Прийняти мігрантів відмовилася і Мальта.

Також, Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля з 224 мігрантами на борту.