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Глава МВС Румунії йде у відставку через скандал з поліцейським-педофілом

Житель Бухареста, який працював в Дорожній поліції, 5 січня чіплявся в ліфті багатоповерхівки до двох дітей 5 та 9 років
У Румунії міністр внутрішніх справ Кармен Дан подасть прохання про відставку через скандал з поліцейським-педофілом.
Глава МВС Румунії йде у відставку через скандал з поліцейським-педофілом Фото: dpa

Інформацію про відставку підтвердив прем'єр-міністр Румунії Міхай Тудосе, пише "Укрінформ".

"Пані міністр заявила, що в понеділок подасть прохання про відставку, а я, зі свого боку, відповів, що відставку прийму. Думаю, що якщо навіть Лівіу Драгня (один з лідерів правлячої в країні коаліції – ред.) буде проти її відставки, вона все одно залишить посаду міністра", – зазначив прем'єр.

Глава румунського уряду підкреслив при цьому, що єдиною людиною, яка може виступити проти відставки глави МВС, є лідер Соціал-демократичної партії, керівник Нижньої палати парламенту Лівіу Драгня.

Нагадаємо, що кількома днями раніше співробітник Дорожньої поліції Румунії Еуджен Стан був заарештований на 29 днів за звинуваченням у педофілії. 

Житель Бухареста, який працював в Дорожній поліції, 5 січня чіплявся в ліфті багатоповерхівки до двох дітей 5 та 9 років. Чоловік чіпав їх за інтимні місця, обіймав і цілував. Прийшовши додому, діти розповіли про все батькові. Він відразу ж звернувся в поліцію. Зловмисника відразу ж затримали після того, як колеги упізнали його з запису з камер відеоспостережень. Чоловік визнав провину. Крім того, він зізнався у зґвалтуванні дівчинки в Бухаресті в 2012 році.

Розслідування цієї резонансної кримінальної справи доручено Генеральній прокуратурі Румунії.

Мер Бухареста Габріела Фіря у цьому зв'язку зажадала відставки керівника румунської поліції, проте міністр внутрішніх справ відмовилася робити це.

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11 01 2018 09:22
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