Глава МВС Великої Британії пішла у відставку
Як повідомили на Даунінг-стріт, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей прийняла відставку Радд, інформує ВВС.
Зазначається, що на екс-главу МВС тиснули в зв'язку зі скандалом навколо іммігрантів так званого покоління Віндраш, які прожили у Британії понад півстоліття. Це іммігранти з Карибського басейну, перший корабель з якими, що називався "Емпайр Віндраш" (Windrush), прибув до Лондона 22 червня 1948 року. Їх запросили до Британії, щоб заповнити нестачу робочої сили в країні.
Скандал виник після того, як стало відомо, що деяких переселенців з країн-членів Британської Співдружності, які приїхали до Сполученого Королівства в період з кінця 1940-х до 1970-х років, а також їхніх родичів оголосили нелегальними іммігрантами.
Міністра критикували за те, що підконтрольне їй відомство встановило цільові показники на депортацію іммігрантів покоління Віндраш, і що Радд було про це відомо.
Очікувалося, що в понеділок Ембер Радд зробить заяву в Палаті громад.
Dear PM ... Rudd resignation pic.twitter.com/4kW1ajtTvB— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 29 квітня 2018 р.
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