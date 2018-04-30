Глава МВС Великої Британії пішла у відставку

Мей сказала, що їй дуже шкода, що Ембер Радд залишає пост глави МВС, і що вона "повинна пишатися своїми досягненнями"

Міністр внутрішніх справ Британії Ембер Радд пішла у відставку на тлі заяв про те, що вона ввела в оману парламент, знаючи про наявність в уряді показників за нормами депортації нелегальних мігрантів.

Як повідомили на Даунінг-стріт, прем'єр-міністр Британії Тереза ​​Мей прийняла відставку Радд, інформує ВВС.

Зазначається, що на екс-главу МВС тиснули в зв'язку зі скандалом навколо іммігрантів так званого покоління Віндраш, які прожили у Британії понад півстоліття. Це іммігранти з Карибського басейну, перший корабель з якими, що називався "Емпайр Віндраш" (Windrush), прибув до Лондона 22 червня 1948 року. Їх запросили до Британії, щоб заповнити нестачу робочої сили в країні.

Скандал виник після того, як стало відомо, що деяких переселенців з країн-членів Британської Співдружності, які приїхали до Сполученого Королівства в період з кінця 1940-х до 1970-х років, а також їхніх родичів оголосили нелегальними іммігрантами.

Міністра критикували за те, що підконтрольне їй відомство встановило цільові показники на депортацію іммігрантів покоління Віндраш, і що Радд було про це відомо.

Очікувалося, що в понеділок Ембер Радд зробить заяву в Палаті громад.