Глава МЗС Британії вимагає жорсткіших санкцій проти заможних росіян
Британія із заздрістю спостерігає за свободою президента США Дональда Трампа, який запровадив у квітні санкції проти російських олігархів з близького оточення президента РФ Владіміра Путіна, повідомляє Bloomberg.
Боріс Джонсон заявив, що приділив значну увагу цьому рішенню Трампа.
"Я думаю, що ефект від деяких санкцій, зокрема стосовно окремих осіб, був сильно помітний, і я це зауважив, але у нас є своя система та власний підхід. Існує більш широке питання про те, що Британія може зробити, щоб впоратися з людьми, близькими до Путіна, які можуть мати незаконно отримані кошти", - сказав Джонсон.
Британська сторона не може зайнятися власним режимом санкцій до тих пір, поки входить до складу Євросоюзу, зважаючи на необхідність узгодження їх з іншими учасниками, зазначив він.
Нагадаємо, санкції США проти російських олігархів, які опустили курс рубля і потрясли ринки металів, мали той ефект, якого вимагала адміністрація Трампа.
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