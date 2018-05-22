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Глава МЗС Британії вимагає жорсткіших санкцій проти заможних росіян

"Після виходу з ЄС у березні 2019 року у Британії з'явиться можливість зайняти більш жорстку позицію"
Боріс Джонсон натякнув на можливість запровадження жорсткіших санкцій проти заможних росіян.
Глава МЗС Британії вимагає жорсткіших санкцій проти заможних росіян Фото: 15minut.org

Британія із заздрістю спостерігає за свободою президента США Дональда Трампа, який запровадив у квітні санкції проти російських олігархів з близького оточення президента РФ Владіміра Путіна, повідомляє Bloomberg.

Боріс Джонсон заявив, що приділив значну увагу цьому рішенню Трампа.

"Я думаю, що ефект від деяких санкцій, зокрема стосовно окремих осіб, був сильно помітний, і я це зауважив, але у нас є своя система та власний підхід. Існує більш широке питання про те, що Британія може зробити, щоб впоратися з людьми, близькими до Путіна, які можуть мати незаконно отримані кошти", - сказав Джонсон.

Британська сторона не може зайнятися власним режимом санкцій до тих пір, поки входить до складу Євросоюзу, зважаючи на необхідність узгодження їх з іншими учасниками, зазначив він.

Нагадаємо, санкції США проти російських олігархів, які опустили курс рубля і потрясли ринки металів, мали той ефект, якого вимагала адміністрація Трампа.

 
 
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22 05 2018 13:25
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