У Франції ідею Трампа щодо Ізраїлю вважають провокаційною

Під час передвиборної кампанії Дональд Трамп заявляв, що в разі обрання президентом США доб'ється офіційного визнання Єрусалиму столицею

Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро вважає намір обраного президента США Дональда Трампа перемістити американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму провокацією з серйозними наслідками.

"Звичайно, (це провокація). Я думаю, що він не зможе цього зробити", - сказав Еро в ефірі телеканалу France-3 під час конференції по мирному процесу на Близькому Сході в Парижі, передає Reuters.

"Це буде мати надзвичайно серйозні наслідки, і це не вперше перебуває на порядку денному президента США, але жоден з них не дозволив собі прийняти це рішення", - сказав міністр.

"Не можна мати таку різку, односторонню позицію. Ви повинні створювати умови для миру", - додав він.

Як відомо, під час передвиборної кампанії Дональд Трамп заявляв, що в разі обрання президентом США доб'ється офіційного визнання Єрусалиму столицею.

Ізраїль та Палестинська автономія офіційно вважають Єрусалим своєю столицею й не визнають таке право за іншою стороною, хоча ізраїльський суверенітет над східною частиною міста не визнаний ні ООН, ні значною частиною міжнародного співтовариства, а органи влади Палестинської автономії взагалі ніколи не перебували в Єрусалимі.

Майже всі держави розміщають свої посольства в районі Великого Тель-Авіва, за винятком Болівії й Парагваю, чиї посольства розташовуються в околицях Єрусалима.

Нагадаємо, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.

Відзначимо, що цього року Ізраїль звинуватив Раду ООН з прав людини в антисемітизмі. Причиною стало рішення Ради створити перелік ізраїльських і міжнародних компаній, що діють на окупованій палестинській території. Раніше, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив генсека ООН Пан Гі Муна в заохоченні тероризму. У виступі на Радбезі ООН генсек засудив нещодавні напади на ізраїльтян з боку палестинських радикалів. Напередодні міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман накинувся на Францію за спробу організувати міжнародний саміт щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту і закликав євреїв Франції перебиратись в Ізраїль.

Окрім того, державний секретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі працює над основою для майбутніх переговорів і угоди між Ізраїлем і палестинцями.