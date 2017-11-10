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Глава МЗС Іспанії назвав заяву Пучдемона про незалежність Каталонії "трюком"

Дастіс відкинув можливість організації іншого референдуму в Каталонії
Міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс заявив, що заява про незалежність, зроблена лідером Каталонії Карлесом Пучдемоном, була "трюком".
Глава МЗС Іспанії назвав заяву Пучдемона про незалежність Каталонії "трюком" Фото: Reuters

"За словами міністра, промова Карлеса Пучдемона перед каталонським парламентом у вівторок була “трюком, щоб сказати одне і робити протилежне", - інформує Reuters із посиланням на Europe 1.

На запитання про можливість організації іншого референдуму в Каталонії Дастіс сказав, що конституція Іспанії цього не дозволяє.

"Ми не можемо погодитись із тим, що частина каталонців вирішуватиме за всю Іспанію", - сказав він.

Нагадаємо, що цієї ночі в парламенті Каталонії місцеві депутати підписали "Декларацію про незалежність". Свої підписи під документом поставили 72 зі 135 депутатів.

Окрім депутатів, свої підписи під документом поставили президент женералітету Каталонії Карлес Пучдемон, віце-прем'єр Уріол Жункерас та спікер регіонального парламенту Карме Форкадель.

Міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано заявив, що країна не визнає оголошення Каталонією незалежності.

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11 10 2017 10:56
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