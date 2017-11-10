Глава МЗС Іспанії назвав заяву Пучдемона про незалежність Каталонії "трюком"
"За словами міністра, промова Карлеса Пучдемона перед каталонським парламентом у вівторок була “трюком, щоб сказати одне і робити протилежне", - інформує Reuters із посиланням на Europe 1.
На запитання про можливість організації іншого референдуму в Каталонії Дастіс сказав, що конституція Іспанії цього не дозволяє.
"Ми не можемо погодитись із тим, що частина каталонців вирішуватиме за всю Іспанію", - сказав він.
Нагадаємо, що цієї ночі в парламенті Каталонії місцеві депутати підписали "Декларацію про незалежність". Свої підписи під документом поставили 72 зі 135 депутатів.
Окрім депутатів, свої підписи під документом поставили президент женералітету Каталонії Карлес Пучдемон, віце-прем'єр Уріол Жункерас та спікер регіонального парламенту Карме Форкадель.
Міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано заявив, що країна не визнає оголошення Каталонією незалежності.
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