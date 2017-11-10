Глава МЗС Іспанії назвав заяву Пучдемона про незалежність Каталонії "трюком"

Міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс заявив, що заява про незалежність, зроблена лідером Каталонії Карлесом Пучдемоном, була "трюком".

"За словами міністра, промова Карлеса Пучдемона перед каталонським парламентом у вівторок була “трюком, щоб сказати одне і робити протилежне", - інформує Reuters із посиланням на Europe 1.

На запитання про можливість організації іншого референдуму в Каталонії Дастіс сказав, що конституція Іспанії цього не дозволяє.

"Ми не можемо погодитись із тим, що частина каталонців вирішуватиме за всю Іспанію", - сказав він.

Нагадаємо, що цієї ночі в парламенті Каталонії місцеві депутати підписали "Декларацію про незалежність". Свої підписи під документом поставили 72 зі 135 депутатів.

Окрім депутатів, свої підписи під документом поставили президент женералітету Каталонії Карлес Пучдемон, віце-прем'єр Уріол Жункерас та спікер регіонального парламенту Карме Форкадель.

Міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано заявив, що країна не визнає оголошення Каталонією незалежності.