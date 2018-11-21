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Глава МЗС Іспанії заявив, що каталонський депутат плюнув у нього, - ВІДЕО

Депутат заперечує факт плювка
Глава МЗС Іспанії Жозеп Боррель звинуватив одного з дев’яти депутатів "Республіканської лівиці Каталонії" у тому, що той плюнув у нього під час засідання іспанського парламенту.
Глава МЗС Іспанії заявив, що каталонський депутат плюнув у нього, - ВІДЕО Фото: скріншот

Інцидент стався на засіданні у вівторок, коли спікер Конгресу Ана Пастор вирішила виключити за недостойну поведінку депутата "Республіканської лівиці Каталонії" Габріеля Руфіана. Він, зокрема, назвав Борреля недостойним представником Каталонії і фашистом, повідомляє La Vanguardia.

Разом з ним зал засідань вирішили покинути ще вісім депутатів партії. Вони проходили повз ряд, на якому сидів Жозеп Боррель, і один з депутатів, Жорді Сальвадор, за словами міністра, плюнув у нього.

Сам Сальвадор заперечує факт плювка. Речник "Республіканської лівиці Каталонії" виступив із заявою, в якій просить службу охорони нижньої палати парламенту надати записи з камер спостереження із сесійної зали.

Однак, як показали відеозаписи камер кількох медіа, щось довести у цій справі буде важко, оскільки на жодному із записів не можна побачити, що достеменно сталося, коли Сальвадор повернувся у бік Борреля.

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21 11 2018 18:58
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