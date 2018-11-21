Глава МЗС Іспанії заявив, що каталонський депутат плюнув у нього, - ВІДЕО
Інцидент стався на засіданні у вівторок, коли спікер Конгресу Ана Пастор вирішила виключити за недостойну поведінку депутата "Республіканської лівиці Каталонії" Габріеля Руфіана. Він, зокрема, назвав Борреля недостойним представником Каталонії і фашистом, повідомляє La Vanguardia.
Разом з ним зал засідань вирішили покинути ще вісім депутатів партії. Вони проходили повз ряд, на якому сидів Жозеп Боррель, і один з депутатів, Жорді Сальвадор, за словами міністра, плюнув у нього.
Сам Сальвадор заперечує факт плювка. Речник "Республіканської лівиці Каталонії" виступив із заявою, в якій просить службу охорони нижньої палати парламенту надати записи з камер спостереження із сесійної зали.
Однак, як показали відеозаписи камер кількох медіа, щось довести у цій справі буде важко, оскільки на жодному із записів не можна побачити, що достеменно сталося, коли Сальвадор повернувся у бік Борреля.
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