Глава МЗС Канади скасувала візит в Україну, - ЗМІ

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд скасувала свій візит в Україну, який мав відбутися сьогодні.

"У дипломатичному відомстві підкреслили, що скасування візиту пов'язана з терміновими переговорами щодо вільної торгівлі між США, Канадою і Мексикою, які пройдуть у Вашингтоні", - повідомляє "Укрінформ".

Христя Фріланд, яка перебувала в Німеччині, вже вилетіла в США. Оскільки після України вона повинна була продовжити своє європейське турне в Парижі, її візит до Франції теж був скасований.

Вона повинна була зустрітися з Петром Порошенком, Володимиром Гройсманом і Павлом Климкином, а також виступити перед учасниками наради послів.

Нагадаємо, що міністр міжнародного розвитку та франкофонії Марі-Клод Бібо в неділю, 22 липня, приїхала на Донбас в рамках свого візиту в Україну, щоб ознайомитися з ситуацією в районі проведення операції Об'єднаних сил.