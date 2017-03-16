Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Глава МЗС Канади заявила про необхідність тиску на Росію

Фріланд розкритикувала РФ за порушення прав людини на півострові
Глава Міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила про необхідність збереження міжнародного тиску на Росію за незаконну анексію Криму, "поки Росія не буде поважати міжнародне право і суверенітет України".
Глава МЗС Канади заявила про необхідність тиску на Росію Фото:Cole Garside

Заяву Фріланд, присвячену третій річниці анексії Криму, опубліковано на сайті МЗС Канади.

"Сьогодні трирічна річниця незаконної анексії Росією Криму. Ми рішуче засуджуємо порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Канада неухильно підтримує народ України. Разом міжнародне співтовариство має продовжувати чинити тиск, у тому числі за допомогою економічних санкцій, до тих пір, поки Росія не буде поважати міжнародне право і суверенітет України", - заявила Фріланд.

І зазначила, що з часу окупації Криму на півострові спостерігаються серйозні порушення прав людини, в тому числі заборони на вираження думки і свободу зібрань.

Канада глибоко стурбована продовженням переслідування правозахисників, журналістів, адвокатів, довільними затриманнями і переслідуваннями кримських татар та інших національних меншин.

"Ми засуджуємо заборону Меджлісу, органу самоврядування кримських татар, і закликаємо Росію скасувати це незаконне й аморальне рішення", - підкреслила Фріланд.

У своїй заяві міністр також вказала на те, що Росія перешкоджає доступу міжнародної місії з моніторингу за дотриманням прав людини, а також інших міжнародних правозахисних груп на півострів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 03 2017 20:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.