Глава МЗС Канади заявила про необхідність тиску на Росію

Глава Міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила про необхідність збереження міжнародного тиску на Росію за незаконну анексію Криму, "поки Росія не буде поважати міжнародне право і суверенітет України".

Заяву Фріланд, присвячену третій річниці анексії Криму, опубліковано на сайті МЗС Канади.

"Сьогодні трирічна річниця незаконної анексії Росією Криму. Ми рішуче засуджуємо порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Канада неухильно підтримує народ України. Разом міжнародне співтовариство має продовжувати чинити тиск, у тому числі за допомогою економічних санкцій, до тих пір, поки Росія не буде поважати міжнародне право і суверенітет України", - заявила Фріланд.

І зазначила, що з часу окупації Криму на півострові спостерігаються серйозні порушення прав людини, в тому числі заборони на вираження думки і свободу зібрань.

Канада глибоко стурбована продовженням переслідування правозахисників, журналістів, адвокатів, довільними затриманнями і переслідуваннями кримських татар та інших національних меншин.

"Ми засуджуємо заборону Меджлісу, органу самоврядування кримських татар, і закликаємо Росію скасувати це незаконне й аморальне рішення", - підкреслила Фріланд.

У своїй заяві міністр також вказала на те, що Росія перешкоджає доступу міжнародної місії з моніторингу за дотриманням прав людини, а також інших міжнародних правозахисних груп на півострів.