Глава МЗС Китаю відправиться з візитом в КНДР

Ван І буде перебувати в КНДР 2-3 травня

Міністр закордонних справ Китаю Ван І відправиться з візитом у КНДР за запрошенням його північнокорейського колеги Лі Ен Хо, повідомило китайське агентство Xinhua 30 квітня з посиланням на речника МЗС КНР Лу Канга.

Ван І буде перебувати з візитом в КНДР 2–3 травня.

Нагадаємо, що Китай Кім Чен Ин здійснив перший закордонний візит з тих пір, як він очолив країну в 2011 році. Його супроводжувала дружина Лі Сіль Чжу.

Лідер КНДР Кім Чен Ин під час особистої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном в Пекіні заявив, що КНДР проведе денуклеаризацію Корейського півострова, якщо будуть створені відповідні умови з боку Південної Кореї і США.

27 квітня відбулася зустріч лідерів Північної і Південної Кореї, за підсумками якої було оголошено про початок робіт над повним ядерним роззброєнням і скороченням інших видів озброєнь на Корейському півострові.

Особиста зустріч голови КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом очікується наприкінці травня. На ній також обговорюватимуть питання згортання ядерної програми Північної Кореї.