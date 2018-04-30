Глава МЗС Китаю відправиться з візитом в КНДР
Ван І буде перебувати з візитом в КНДР 2–3 травня.
Нагадаємо, що Китай Кім Чен Ин здійснив перший закордонний візит з тих пір, як він очолив країну в 2011 році. Його супроводжувала дружина Лі Сіль Чжу.
Лідер КНДР Кім Чен Ин під час особистої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном в Пекіні заявив, що КНДР проведе денуклеаризацію Корейського півострова, якщо будуть створені відповідні умови з боку Південної Кореї і США.
27 квітня відбулася зустріч лідерів Північної і Південної Кореї, за підсумками якої було оголошено про початок робіт над повним ядерним роззброєнням і скороченням інших видів озброєнь на Корейському півострові.
Особиста зустріч голови КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом очікується наприкінці травня. На ній також обговорюватимуть питання згортання ядерної програми Північної Кореї.
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