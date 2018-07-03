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Глава МЗС Німеччини Габріель не збереже посаду в новому уряді, – ЗМІ

На посаду претендують три політики
Видання Bild повідомляє, що теперішній глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель не залишиться на чолі міністерства у новому німецькому уряді.
Глава МЗС Німеччини Габріель не збереже посаду в новому уряді, – ЗМІ Фото: ap.org

Як пише видання, малоймовірно, що Габріель збереже посаду – попри те, що політик є найпопулярнішим членом Соціал-демокартичної партії серед виборців.

Як відомо, посада міністра закордонних справ у наступному німецькому уряді збережена за квотою соціал-демократів. Партія до тепер офіційно не оголосила своїх кандидатів в уряд.

Серед можливих претендентів на цю посаду ЗМІ називають теперішнього міністра юстиції Гайко Мааса, міністра у справах сім’ї Катаріну Барлей та віце-президента Бундестагу Томаса Опперманна.

Нагадаємо, більшість членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) погодилися на створення їхньою політичною силою так званої "великої коаліції" з консервативним блоком ХДС/ХСС. Результати голосування німецьких соціал-демократів привітала також і канцлерка Меркель, яка зазначила, що з нетерпінням чекає на подальшу співпрацю в рамках коаліції "на благо країни".

 

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07 03 2018 19:35
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