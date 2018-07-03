Глава МЗС Німеччини Габріель не збереже посаду в новому уряді, – ЗМІ

Видання Bild повідомляє, що теперішній глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель не залишиться на чолі міністерства у новому німецькому уряді.

Як пише видання, малоймовірно, що Габріель збереже посаду – попри те, що політик є найпопулярнішим членом Соціал-демокартичної партії серед виборців.

Як відомо, посада міністра закордонних справ у наступному німецькому уряді збережена за квотою соціал-демократів. Партія до тепер офіційно не оголосила своїх кандидатів в уряд.

Серед можливих претендентів на цю посаду ЗМІ називають теперішнього міністра юстиції Гайко Мааса, міністра у справах сім’ї Катаріну Барлей та віце-президента Бундестагу Томаса Опперманна.