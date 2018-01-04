Глава МЗС Німеччини: ми відкриті до діалогу у відносинах з Росією

"Нам потрібна Росія як партнер у питаннях врегулювання регіональних конфліктів"

Німеччина готова до діалогу з Росією для вирішення низки міжнародних питань і конфліктів.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в інтерв'ю Bild.

"Нам потрібна Росія як партнер у питаннях врегулювання регіональних конфліктів, роззброєння та як один із стовпів багатосторонніх відносин", - зазначив Маас.

За його словами, тісна згуртованість європейців при виборі заходів щодо Росії після отруєння в Солсбері була важливою не тільки як прояв солідарності з Великобританією, але і як сигнал єдності ЄС.

"У результаті поведінки Росії втрачена значна частка довіри. У той же час, ми відкриті для діалогу і розраховуємо, що довіру буде поступово відновлено, якщо і Росія зі свого боку до цього готова", - підкреслив глава німецького відомства.

Раніше німецькі політики розкритикували відмову Австрії вислати російських дипломатів.

Нагадаємо, що глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що рішення Росії про висилку чотирьох німецьких дипломатів не стало несподіванкою.

Відзначимо, що вже 29 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері.

Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.