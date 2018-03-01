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Глава МЗС Німеччини: Миротворці мають контролювати окупований Донбас

Якщо миротворці перебуватимуть лише на лінії зіткнення, то це буде "новим кордоном в Україні"
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявляє, що мандат миротворчої місії ООН на Донбасі має поширюватися також на окуповану територію, а її учасники повинні бути озброєні.
Глава МЗС Німеччини: Миротворці мають контролювати окупований Донбас Фото: en.wikipedia.org

Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у середу в Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Має бути озброєна й сильна миротворча місія ООН, яка повинна перебувати на окупованій території, а не охороняти лише, у вигляді нечисленної групи, представників ОБСЄ", - сказав Габріель.

За словами глави німецького зовнішньополітичного відомства, якщо миротворці перебуватимуть лише на лінії зіткнення, то це буде "новим кордоном в Україні".

"Ми спільно з нашими французькими колегами, а також з усіма країнами, які входять до Ради Безпеки ООН, працюватимемо над тим, щоб ввести справжню миротворчу місію ООН на Донбас", - сказав Габріель.

Нагадаємо, що Росія раніше заявляла, що не допустить роботи миротворців ООН на всій території Донбасу, захопленої бойовиками, включаючи свій кордон.

Нагадаємо, адміністрація США виступає за те, щоб у разі розміщення на Сході України миротворчої місії ООН у її складі не було громадян Росії.

Він уточнив, що держсекретар США Рекс Тіллерсон 4 листопада обговорював цю ідею з президентом України Петром Порошенком. Волкер, своєю чергою, запропонував Москві план Вашингтона з цього питання на своїй зустрічі з помічником президента РФ Владиславом Сурковим 13 листопада.

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