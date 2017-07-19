Глава МЗС Німеччини перервав відпустку через скандал із Туреччиною
"Міністр Габріель перериває літню відпустку і повертається в Берлін для проведення консультацій з експертами і вироблення позиції", - заявив офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер, повідомляє "Укрінформ".
Тим часом у МЗС ФРН викликали посла Туреччини у зв'язку з арештом у його країні Штойдтнера і ще п'ятьох співробітників Amnesty International. За твердженням міністерства, турецькому дипломатові було "коротко і ясно" повідомлено, що такі дії є незрозумілими і неприйнятними, і передано вимогу негайно звільнити правозахисників, а до того забезпечити консульський доступ.
Усього, за даними Шефера, в Туреччині зараз за ґратами перебувають "з політичних мотивів" дев'ять громадян ФРН, з яких четверо мають подвійне громадянство; при цьому до трьох заарештованих не пускають німецького консула.
Погіршує німецько-турецькі відносини також факт, що турецька влада передала ФРН список підозрюваних Анкарою у зв'язках із тероризмом, в якому фігурують німецькі фірми і бізнесмени, загалом 68 імен і назв, серед яких і такі відомі, як Daimler і BASF. У Берліні цей список називають "абсурдним і сміховинним".
Раніше уряд ФРН засудив арешт Петера Штойдтнера та інших активістів-правозахисників у Туреччині і тепер вимагає якнайшвидше звільнити їх.
Петер Штойдтнер разом з керівнчкою турецького відділення Amnesty International (AI) Іділ Есер і ще чотирма правозахисниками за рішенням суду перебуватимуть під вартою до закінчення слідства. Їх затримали 5 липня в Стамбулі під час семінару під назвою "Цифрова безпека і інформаційний менеджмент". Правозахисникам інкримінують підтримку неназваної терористичної організації.
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