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Глава МЗС Німеччини: США, Росія та Китай зневажають ЄС

За словами міністра, уявлення про ЄС як про слабке об’єднання за окремими винятками панує здебільшого серед авторитарних країн
Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив, що США, Росію і Китай об’єднує те, що вони мають недостатньо поваги до Євросоюзу.
Глава МЗС Німеччини: США, Росія та Китай зневажають ЄС Фото: ap.org

"Насправді Москву, Пекін і Вашингтон поєднує одна річ: вони взагалі не цінують Європейський союз. Вони його зневажають", - сказав Габріель в інтерв’ю виданню Spiegel.

За словами міністра, уявлення про ЄС як про слабке об’єднання за окремими винятками панує здебільшого серед авторитарних країн.

"Часто начебто сильна людина представляє слабку в економічному і соціальному плані країну. Ми, європейці, інакші. Однак саме тому нас вводять в оману ці авторитарні країни. Я переконаний, що ми живемо в еру змагань між демократичними і авторитарними державами. І останні намагаються здобути вплив у ЄС і розділити його", - зазначив Габріель.

За його словами, перші ознаки розбрату в ЄС завдяки таким спробам вже помітні, і в майбутньому протистояння лише зростатиме.

Говорячи про роль Німеччини в сучасному світі, Габріель заявив, що в минулому Берлін покладався на Францію, Велику Британію і головним чином на США. Однак тепер, оскільки Сполучені Штати поступово втрачають позиції на світовій арені, політичний "вакуум" заповнюють інші сили, вважає міністр. Серед них він називає Росію і Китай.

Нагадаємо, що глава МЗС ФРН Зігмар Габріель наполягає на необхідності перегляду політики Німеччини і Європи щодо Вашингтона у зв'язку з тим, що за президента Дональда Трампа США "слабо" відповідають ролі глобальної політичної сили, яку грали раніше.

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