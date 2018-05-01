Глава МЗС Німеччини: США, Росія та Китай зневажають ЄС
"Насправді Москву, Пекін і Вашингтон поєднує одна річ: вони взагалі не цінують Європейський союз. Вони його зневажають", - сказав Габріель в інтерв’ю виданню Spiegel.
За словами міністра, уявлення про ЄС як про слабке об’єднання за окремими винятками панує здебільшого серед авторитарних країн.
"Часто начебто сильна людина представляє слабку в економічному і соціальному плані країну. Ми, європейці, інакші. Однак саме тому нас вводять в оману ці авторитарні країни. Я переконаний, що ми живемо в еру змагань між демократичними і авторитарними державами. І останні намагаються здобути вплив у ЄС і розділити його", - зазначив Габріель.
За його словами, перші ознаки розбрату в ЄС завдяки таким спробам вже помітні, і в майбутньому протистояння лише зростатиме.
Говорячи про роль Німеччини в сучасному світі, Габріель заявив, що в минулому Берлін покладався на Францію, Велику Британію і головним чином на США. Однак тепер, оскільки Сполучені Штати поступово втрачають позиції на світовій арені, політичний "вакуум" заповнюють інші сили, вважає міністр. Серед них він називає Росію і Китай.
Нагадаємо, що глава МЗС ФРН Зігмар Габріель наполягає на необхідності перегляду політики Німеччини і Європи щодо Вашингтона у зв'язку з тим, що за президента Дональда Трампа США "слабо" відповідають ролі глобальної політичної сили, яку грали раніше.
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