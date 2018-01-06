НОВИНИМіністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час поїздки на Донбас відвідав спостережну точку біля знищеного війною селища Широкиного і був вражений масштабами руйнувань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Глава МЗС Німеччини вражений масштабами руйнувань у Широкиному
Селище повністю зруйнувала Росія і її найманці
Фото: facebook.com/zhebrivskyi/
"Міністр закордонних справ Німеччини був вражений масштабом руйнувань у селищі. Запевнив, що "буде всіляко сприяти справі врегулювання збройного конфлікту в Україні", - розповів про візит Мааса голова Донецької ОВЦА Павло Жебрівський у Facebook.
"До Широкиного нам з Гайко Маасом доїхати не вдалося, але побачили, що його повністю зруйнувала Росія і її найманці", - написав, своєю чергою, у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Маас також побував у прифронтовому селищі Бердянське, де поспілкувався з місцевими жителями.
Напередодні візиту Маас заявив, що їде на Донбас, тому що хоче побачити, які наслідки приніс конфлікт для життя людей.
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