Глава МЗС Німеччини вражений масштабами руйнувань у Широкиному

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час поїздки на Донбас відвідав спостережну точку біля знищеного війною селища Широкиного і був вражений масштабами руйнувань.

"Міністр закордонних справ Німеччини був вражений масштабом руйнувань у селищі. Запевнив, що "буде всіляко сприяти справі врегулювання збройного конфлікту в Україні", - розповів про візит Мааса голова Донецької ОВЦА Павло Жебрівський у Facebook.

"До Широкиного нам з Гайко Маасом доїхати не вдалося, але побачили, що його повністю зруйнувала Росія і її найманці", - написав, своєю чергою, у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Маас також побував у прифронтовому селищі Бердянське, де поспілкувався з місцевими жителями.

Напередодні візиту Маас заявив, що їде на Донбас, тому що хоче побачити, які наслідки приніс конфлікт для життя людей.