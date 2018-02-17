Глава МЗС Німеччини виступає за послаблення антиросійських санкцій

Ситуацію з анексією Криму та конфлікт на Донбасі Габріель назвав "великим слоном у кімнаті"

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що наполягати на повній імлементації Мінських угод без послаблення санкцій проти Росії було "не реалістично".

Про це повідомляє Reuters.

Він зазначив, що розуміє, що його позиція відзірняється від офіційної.

"Звичайно, між нами існують розбіжності в думках, звичайно, існують різні уявлення про речі, однак, росіяни є великим європейським сусідом, і ми забуваємо про це. Не просто Європи, але великої її частини. Якщо ми бажаємо стабільності на нашому континенті, нам потрібні хороші відносини з цією країною. Всі ми знаємо про ситуацію в Україні, про анексію Криму та про ситуацію на Донбасі, яка є "великим слоном у кімнаті", з яким ми не знаємо, що робити", - заявив урядовець.

Габріель також зазначив, що необхідно послабити санкції проти Росії, якщо імплементацію Мінських угод в частини припинення вогню можна забезпечити за допомогою миротворчої місії ООН на Донбасі.

Міністр заявив зокрема, що "в інтересах світу" "вихід з теперішнього глухого кута".

Раніше Зігмар Габріель заявив, що ЄС має почати поетапне скасування санкції проти Росії за умови тривалого перемир’я на Донбасі.

Нагадаємо, коаліційний уряд блоку Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу і Соціал-демократичної партії Німеччини не планує змінювати свою політику щодо санкцій проти Росії.

Зазначимо, за даними МЗС України, за 3 роки Росія не виконала жодного пункту комплексу заходів з імплементації Мінських домовленостей.

В свою чергу, німецьке Міністерство закордонних справ заявило, що Німеччина не задоволена станом реалізації мінських угод.