Глава МЗС Німеччини виступає за послаблення антиросійських санкцій
Про це повідомляє Reuters.
Він зазначив, що розуміє, що його позиція відзірняється від офіційної.
"Звичайно, між нами існують розбіжності в думках, звичайно, існують різні уявлення про речі, однак, росіяни є великим європейським сусідом, і ми забуваємо про це. Не просто Європи, але великої її частини. Якщо ми бажаємо стабільності на нашому континенті, нам потрібні хороші відносини з цією країною. Всі ми знаємо про ситуацію в Україні, про анексію Криму та про ситуацію на Донбасі, яка є "великим слоном у кімнаті", з яким ми не знаємо, що робити", - заявив урядовець.
Габріель також зазначив, що необхідно послабити санкції проти Росії, якщо імплементацію Мінських угод в частини припинення вогню можна забезпечити за допомогою миротворчої місії ООН на Донбасі.
Міністр заявив зокрема, що "в інтересах світу" "вихід з теперішнього глухого кута".
Раніше Зігмар Габріель заявив, що ЄС має почати поетапне скасування санкції проти Росії за умови тривалого перемир’я на Донбасі.
Нагадаємо, коаліційний уряд блоку Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу і Соціал-демократичної партії Німеччини не планує змінювати свою політику щодо санкцій проти Росії.
Зазначимо, за даними МЗС України, за 3 роки Росія не виконала жодного пункту комплексу заходів з імплементації Мінських домовленостей.
В свою чергу, німецьке Міністерство закордонних справ заявило, що Німеччина не задоволена станом реалізації мінських угод.
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