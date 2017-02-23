Глава МЗС Німеччини закликає сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися Мінських угод
Режим припинення вогню на Донбасі порушується, в ніч на 22 лютого, за даними ОБСЄ, знову застосовували важке озброєння одночасно в декількох позиціях лінії розмежування, заявив глава МЗС ФРН.
Міністр закликав обидві сторони виконувати Мінські угоди, інформує "112 Україна" з посиланням на сайт зовнішньополітичного відомства Німеччини.
За словами Габріеля, навіть найбільш інтенсивні зусилля по переговорах не дадуть результату, якщо "не вистачає політичної волі до реалізації домовленостей".
Він також нагадав, що під час Мюнхенської конференції з безпеки і Київ, і Москва запевняли, що використовують свій вплив для реалізації домовленостей, досягнутих Тристоронньою контактною групою 15 лютого.
Нагадаємо, що в Німеччині вважають, що визнання Росією паспортів терористів "ЛНР/ДНР" суперечить Мінським домовленостям та міжнародному праву.
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