Північний потік - 2" вже не зупинити, - глава МЗС Німеччини
"Цей проект не зірве вже ніхто. Санкції США можуть привести до виходу з нього західних компаній, у тому числі німецьких концернів. Це, однак, не призведе до згортання проекту. У такому у разі Росія реалізує його поодинці, і тоді вже ніхто не буде мати впливу на збереження транзиту газу через Україну", - сказав Маас, повідомляє DW.
Він вважає, що зараз за участю ЄС ведуться переговори про збереження українського транзиту, але вони втратять сенс, якщо США введуть санкції, і росіяни самостійно добудують газопровід.
Нагадаємо, що посол США в Берліні Річард Гренелл надіслав листа низці німецьких компаній, в якому заявив про "значний ризик санкцій" у зв'язку з реалізацією проекту газопроводу "Північний потік-2".
Раніше, Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що санкції, які США готуються запровадити проти компаній, що будують російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" - це "неправильний шлях" та виступив за налагодження відносин з РФ.
Як відомо, що газопровід "Північний потік 2" (Nord Stream 2) має пройти Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі, його довжина становить понад 1,2 тис. км. Пропускна спроможність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюється майже на 10 млрд євро. Учасники консорціуму - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF і Uniper.
Україна впевнена, що газопровід є не тільки шкідливим для економіки України, але також матиме згубні економічні та політичні наслідки для всієї Європи.
1 листопада 2018 року під час візиту в Україну канцлер ФРН Ангела Меркельзаявила, що розглядає проект "Північний потік-2" не так критично, як Київ. Водночас вона виступила за збереження транзиту газу через територію України після 2019 року.
Найближчим часом США проводитимуть додаткові обговорення з Європейськими союзниками про закриття Північного потоку-2 у відповідь на агресію РФ проти України.
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