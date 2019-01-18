Північний потік - 2" вже не зупинити, - глава МЗС Німеччини

За його словами, будівництво не зупинять навіть санкції США

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що будівництво газопроводу "Північного потоку - 2" не завадять навіть санкції США.

"Цей проект не зірве вже ніхто. Санкції США можуть привести до виходу з нього західних компаній, у тому числі німецьких концернів. Це, однак, не призведе до згортання проекту. У такому у разі Росія реалізує його поодинці, і тоді вже ніхто не буде мати впливу на збереження транзиту газу через Україну", - сказав Маас, повідомляє DW.

Він вважає, що зараз за участю ЄС ведуться переговори про збереження українського транзиту, але вони втратять сенс, якщо США введуть санкції, і росіяни самостійно добудують газопровід.