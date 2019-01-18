Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Північний потік - 2" вже не зупинити, - глава МЗС Німеччини

За його словами, будівництво не зупинять навіть санкції США
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що будівництво газопроводу "Північного потоку - 2" не завадять навіть санкції США.
Північний потік - 2" вже не зупинити, - глава МЗС Німеччини Фото: CLEMENS BILAN / EPA / ТАСС

"Цей проект не зірве вже ніхто. Санкції США можуть привести до виходу з нього західних компаній, у тому числі німецьких концернів. Це, однак, не призведе до згортання проекту. У такому у разі Росія реалізує його поодинці, і тоді вже ніхто не буде мати впливу на збереження транзиту газу через Україну", - сказав Маас, повідомляє DW.

Він вважає, що зараз за участю ЄС ведуться переговори про збереження українського транзиту, але вони втратять сенс, якщо США введуть санкції, і росіяни самостійно добудують газопровід.

Нагадаємо, що посол США в Берліні Річард Гренелл надіслав листа низці німецьких компаній, в якому заявив про "значний ризик санкцій" у зв'язку з реалізацією проекту газопроводу "Північний потік-2".

Раніше, Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що санкції, які США готуються запровадити проти компаній, що будують російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" - це "неправильний шлях" та виступив за налагодження відносин з РФ.

Як відомо, що газопровід "Північний потік 2" (Nord Stream 2) має пройти Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі, його довжина становить понад 1,2 тис. км. Пропускна спроможність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюється майже на 10 млрд євро. Учасники консорціуму - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF і Uniper.

Україна впевнена, що газопровід є не тільки шкідливим для економіки України, але також матиме згубні економічні та політичні наслідки для всієї Європи.

1 листопада 2018 року під час візиту в Україну канцлер ФРН Ангела Меркельзаявила, що розглядає проект "Північний потік-2" не так критично, як Київ. Водночас вона виступила за збереження транзиту газу через територію України після 2019 року.

Найближчим часом США проводитимуть додаткові обговорення з Європейськими союзниками про закриття Північного потоку-2 у відповідь на агресію РФ проти України.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 01 2019 09:40
ТЕГИ: 27830
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.