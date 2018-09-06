Глава МЗС Польщі підтримав негайну зміну закону про Інститут нацпам'яті

Дипломат відзначив, що закон є проблемою для стосунків Польщі зі США та Ізраїлем

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович виступив за корекцію закону про Інститут національної пам’яті, який передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів та штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Міністр заявив, що приєднується до позиції віце-прем'єра Польщі Говіна, який наполягає на необхідності негайної корекції закону.

"Я думаю, що так, з цією думкою треба погодитися. Віце-прем'єр Ярослав Говін зустрічається з політиками у Сполучених Штатах та Ізраїлі і розуміє, що це рішення є необхідним, щоб ми тут окреслили наше становище, тому що, як і раніше, існує деяка недовіра і занепокоєння з приводу цієї ситуації", - заявив Чапутович у розмові з RMF FM.

Дипломат відзначив, що закон є проблемою для стосунків Польщі зі США та Ізраїлем.

Водночас він підкреслив, що закон Про інститут нацпам’яті не сприяє росту антисемістських настроїв у Польщі, тому що "їх немає".

Чапутович також висловив думку, що корекція закону може відбутися і без участі Конституційного суду, на розгляд якого президент Анджей Дуда направив законопроект.

"Прем’єр-міністр припускає, що він може діяти в іншому режимі. Оскільки Сейм є суверенним, він може схвалити поправки у цей закон", - сказав Чапутович.

Нагадаємо, що відносини Ізраїлю й Польщі погіршилися після того, як вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.

Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".

Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.