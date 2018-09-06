Глава МЗС Польщі підтримав негайну зміну закону про Інститут нацпам'яті
Міністр заявив, що приєднується до позиції віце-прем'єра Польщі Говіна, який наполягає на необхідності негайної корекції закону.
"Я думаю, що так, з цією думкою треба погодитися. Віце-прем'єр Ярослав Говін зустрічається з політиками у Сполучених Штатах та Ізраїлі і розуміє, що це рішення є необхідним, щоб ми тут окреслили наше становище, тому що, як і раніше, існує деяка недовіра і занепокоєння з приводу цієї ситуації", - заявив Чапутович у розмові з RMF FM.
Дипломат відзначив, що закон є проблемою для стосунків Польщі зі США та Ізраїлем.
Водночас він підкреслив, що закон Про інститут нацпам’яті не сприяє росту антисемістських настроїв у Польщі, тому що "їх немає".
Чапутович також висловив думку, що корекція закону може відбутися і без участі Конституційного суду, на розгляд якого президент Анджей Дуда направив законопроект.
"Прем’єр-міністр припускає, що він може діяти в іншому режимі. Оскільки Сейм є суверенним, він може схвалити поправки у цей закон", - сказав Чапутович.
Нагадаємо, що відносини Ізраїлю й Польщі погіршилися після того, як вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.
Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".
Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.
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