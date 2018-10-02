Глава МЗС Польщі сподівається на врегулювання історичної суперечки з Україною

Польща усвідомлює стурбованість української влади з приводу поправки до закону про Інститут національної пам'яті

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович висловив надію на те, що історичну суперечку з Україною буде врегульовано.

Про це він заявив після зустрічі з главою дипломатії Естонії у Варшаві, інформує Радио Польша.

Яцек Чапутович зазначив, що Польща усвідомлює стурбованість української влади з приводу поправки до закону про Інститут національної пам'яті. Міністр закордонних справ сподівається, що суперечку вдасться залагодити на зустрічі віце-прем'єрів Польщі та України, яка повинна відбутися наступного тижня.

"Я сподіваюся, що ця зустріч відбудеться. Принаймні ми отримали цьому підтвердження. Ми запланували дискусію про історичні відносинах між нашими країнами, ми також маємо намір домогтися дозволу з боку української влади на проведення ексгумаційних робіт ", - сказав міністр.

У минулому році Україна заборонила польському ІНП проведення ексгумації на своїй території. Міністерство закордонних справ Польщі, в свою чергу, заборонило в'їзд до Польщі для ряду українських чиновників, що відповідають за історичну політику.

Вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі.

Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".

Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.