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Глава МЗС Польщі висловив обурення через заборону меру Перемишля в'їжджати в Україну

Ващиковський спростував припущення про можливе погіршення відносин між Україною та Польщею
Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що антиукраїнських гасел на націоналістичному "Марші орлят", який пройшов наприкінці грудня в польському Перемишлі, не було.
Глава МЗС Польщі висловив обурення через заборону меру Перемишля в Фото: rbc.ua

"Такого я не знаю, ніяких антиукраїнських гасел під час маршу я не пам'ятаю", - заявив Ващиковський в Давосі, повідомляє РБК-Україна

Він також висловив обурення тим, що нібито через марш у Перемишлі мерові міста Роберту Хомі заборонили в'їзд в Україну.

"Це, звісно, не причина для того, щоб зупинити мера на кордоні. Ми чекаємо на відповідь, чому мера Перемишля зупинили на кордоні і чому не дозволили йому в'їхати в Україну. Ми абсолютно не розуміємо цього, це було великим шоком для нас, чому так вчинили з мером міста, розташованого поблизу українсько-польського кордону. Це недружній крок. Ми просимо МЗС України пояснити цю ситуацію. За останні 25 років такого жодного разу не траплялося, і жодного українського політика не зупиняли на кордоні з Польщею", - заявив голова польського МЗС.

При цьому він спростував припущення про можливе погіршення відносин між Україною та Польщею.

"Всього місяць тому відбувся візит Петра Порошенка до Польщі, ми з ним говорили, декілька міністрів приєдналися, перший віце-прем'єр, міністр оборони. Цей діалог пройшов на дуже високому рівні. Поляки на боці України", - зазначив Ващиковський.

Нагадаємо, що посольство Польщі направило в Міністерство закордонних справ України ноту з проханням пояснити обставини заборони на в'їзд для мера Перемишля Роберта Хоми.

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19 01 2017 13:15
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