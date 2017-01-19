Глава МЗС Польщі висловив обурення через заборону меру Перемишля в'їжджати в Україну
"Такого я не знаю, ніяких антиукраїнських гасел під час маршу я не пам'ятаю", - заявив Ващиковський в Давосі, повідомляє РБК-Україна.
Він також висловив обурення тим, що нібито через марш у Перемишлі мерові міста Роберту Хомі заборонили в'їзд в Україну.
"Це, звісно, не причина для того, щоб зупинити мера на кордоні. Ми чекаємо на відповідь, чому мера Перемишля зупинили на кордоні і чому не дозволили йому в'їхати в Україну. Ми абсолютно не розуміємо цього, це було великим шоком для нас, чому так вчинили з мером міста, розташованого поблизу українсько-польського кордону. Це недружній крок. Ми просимо МЗС України пояснити цю ситуацію. За останні 25 років такого жодного разу не траплялося, і жодного українського політика не зупиняли на кордоні з Польщею", - заявив голова польського МЗС.
При цьому він спростував припущення про можливе погіршення відносин між Україною та Польщею.
"Всього місяць тому відбувся візит Петра Порошенка до Польщі, ми з ним говорили, декілька міністрів приєдналися, перший віце-прем'єр, міністр оборони. Цей діалог пройшов на дуже високому рівні. Поляки на боці України", - зазначив Ващиковський.
Нагадаємо, що посольство Польщі направило в Міністерство закордонних справ України ноту з проханням пояснити обставини заборони на в'їзд для мера Перемишля Роберта Хоми.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти
влажность:
давление:
ветер: