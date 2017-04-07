Глава МЗС Польщі: з Бандерою Україна не увійде до Європи

Ващиковський зазначив, що в разі не вирішення питань може виникнути ситуація на кшталт тої, що існує у Греції та Македонії

Польща накладе вето на потенційний вступ України до Європейського союзу, якщо не будуть вирішені історичні питання та питання прав меншин.

"Економічне співробітництво, на жаль, не виглядає добре. І найгірше, звичайно, історичні питання. Наше послання дуже чітке: з Бандерою до Європи не увійдете. Ми говоримо про це і голосно, і тихо. Ми не повторюватимемо помилок 90-х років, коли були певні проблеми у відносинах з Німеччиною і Литвою. Я маю на увазі статус польської меншини в цих країнах. Вже маючи такий досвід, ми будемо твердо вимагати від України, щоб всі справи були залагоджені до того, як Київ стоятиме біля воріт Європи з проханням про членство", - заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський в інтерв’ю виданню wPolityce.

Ващиковський зазначив, що в разі не вирішення питань може виникнути ситуація на кшталт тої, що існує у Греції та Македонії. Через незгоду Греції з назвою Македонії остання не може вступити до НАТО і розпочати переговори про членство в ЄС.

Міністр нагадав, що зараз готується візит польського президента Анджея Дуди до Києва, а минулого року в Варшаві був Президент Петро Порошенко і низка українських міністрів, і робота щодо вирішення спільних проблем триває.

Нагадаємо, що 11 липня Сейм Польщі визнав Волинську трагедію геноцидом поляків і встановив цей день Національним днем пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами.

24 серпня президенти України та Польщі підписали спільну декларацію про стратегічне партнерство, підтримку прозахідних прагнень України й історичний діалог.

Верховна Рада України прийняла постанову №5095 про заяву "У зв'язку з прийняттям Сенатом і Сеймом Республіки Польща постанов від 7 липня 2016 року та 22 липня 2016 року щодо Волинської трагедії". За відповідне рішення проголосували 247 народних депутатів.

Як наголошується в документі, Рада з жалем, розчаруванням та глибокою стурбованістю сприйняла рішення Сенату і згодом прийняття Сеймом Польщі постанови від 22 липня 2016 року "Щодо вшанування пам'яті жертв геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян ІІ Речі Посполитої у 1943-1945 роках", "яким дана політично і юридично некоректна оцінка трагічних сторінок українсько-польської історії, що стосується подій на Волині".

Довідка: цього року виповнюється 74 роки Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків і українців під час взаємних конфліктів на території теперішньої Західної України.

Збройні конфлікти між поляками і українцями почалися під час Другої світової війни і тривали до 1947 року. Однак історики, особливо польські, окремо виділяють 1943 рік і події на Волині, відомі як Волинська різанина (в Польщі) або Волинська трагедія (в Україні). В інші роки вони відбувалися в інших регіонах. Точна кількість загиблих у цих конфліктах досі невідома, але жертви обчислюються десятками тисяч. Більшість загиблих були поляками.