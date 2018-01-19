Глава МЗС Угорщини: Будапешт не сприятиме проведенню засідання Україна-НАТО
Про це він сказав після зустрічі з головою Товариства угорської культури на Закарпатті і народним депутатом Верховної Ради Василем Брензовичем, передає "Радіо Свобода".
Сійярто підкреслив, що позиція Угорщини, як і раніше, залишається незмінною: Будапешт не підтримає євроінтеграційні прагнення Києва, поки ним порушуються європейські і міжнародні права.
"Угорщина готова до консультацій та укладення домовленостей із Києвом у питанні закону про освіту, але лише у випадку, якщо їхній зміст збігатиметься з інтересами та бажанням угорської меншини на Закарпатті", – наголосив міністр.
Політик додав, що офіційний Будапешт і надалі розглядає освітній закон України як такий, що спрямований проти міжнародних та європейських норм, двосторонніх домовленостей і базового договору між Будапештом і Києвом.
Сійярто зазначив, що із часу ухвалення рішення Венеційською комісією жодних консультацій між українською владою, урядом Угорщини та представниками угорської меншини на Закарпатті не було.
"В Будапешті з тривогою слідкують за подальшим розглядом у Верховній Раді законопроектів, які дискримінують права нацменшин", – заявив він.
Нагадаємо, що Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".
Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.
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