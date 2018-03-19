Глава МЗС Угорщини проти відновлення Україною військової частини в Берегові

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловив невдоволення планами Міноборони України відновити військову частину в Берегово.

Про це повідомляє Hirado.hu.

Сіярто, за його словами, турбує, що українська армія має намір розмістити батальйон чисельністю близько 800 осіб в місті з найвищою часткою угорців серед населення.

Він додав, що пояснення Міноборони України про те, що цей крок необхідний через погрози територіальній цілісності країни, ще більше турбує.

"Це означає, що вони вважають угорську національну спільнота загрозою Києву, що є обурливим, і саме тому Угорщина категорично відкидає це", - сказав Сіярто.

Зазначимо, що плани щодо відновлення військової частини у Берегові дійсно обговорюються.

9 лютого відбулося засідання Берегівської міської ради, де обговорювали розміщення на території колишньої військової частини окремого батальйону 128-ї Закарпатської гірсько-піхотної бригади, яка нині базується в Мукачеві, а також в Ужгороді та Виноградові.

На засіданні був присутній виконуючий обов’язки командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Олег Мікац, який відзначив, що в разі позитивного рішення відновити або збудувати відповідні нові об’єкти для перебування батальйону на території військової частини реально до кінця 2019 року.

Раніше в Берегові був розташований 315-й гвардійський механізований ордена Богдана Хмельницького полк. У 2003 році військову частину розформували, а майно передали на баланс міської ради. Більшість будівель зараз знаходяться в аварійному стані. Крім того, частина землі була продана приватним власникам.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Угорщина через свої політичні маніпуляції впритул наблизилася до "червоної лінії".