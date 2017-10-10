Глава МЗС Угорщини відмовився їхати з Клімкіним на Закарпаття

Угорський міністр каже, що Клімкін "спізнився"

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відмовився від пропозиції українського колеги Павла Клімкіна зустрітися на Закарпатті для обговорення освітнього закону.

Петер Сіярто у понеділок відвідав Ужгород, де зустрівся з керівниками організацій закарпатських угорців та очільниками історичних церков для узгодження точок зору, повідомляє видання Magyar Nemzet.

Коментуючи повторну пропозицію Павла Клімкіна відвідати разом Закарпаття і обговорити закон про освіту, Сіярто заявив, що його український колега спізнився: закарпатських угорців слід було питати про їхню думку до схвалення закону.

При цьому, Сіярто планує ініціювати в Люксембурзі перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через закон про освіту.

Напередодні глава МЗС України Павло Клімкін запропонував угорському колезі Петеру Сіярто спільно відвідати Закарпаття.

Нагадаємо, що МЗС Угорщини хоче перегляду Угоди про асоціацію Україна-ЄС через освітній закон.

12 жовтня ПАРЄ проведе термінові дебати щодо мовних норм українського закону "Про освіту".

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5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.

Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою

Офіційні органи країн, які мають велику діаспору в Україні (Угорщина, Румунія, Молдова, Греція), висловили протест через цієї норми.

Найбільш жорстку і принципову позицію зайняв офіційний Будапешт. Угорщина навіть пригрозила блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства.

Окрім того, угорці в ПАРЄ намагаються довести за допомогою ось таких надрукованих брошур, що українська влада обмежує вивчення як мов нацменшин, так і державної мови.