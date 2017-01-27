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Глава НАБУ купив собі авто за 800 тисяч

Ситник задекларував 916 тисяч гривень доходів за 2015 рік
Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник придбав автомобіль.
Глава НАБУ купив собі авто за 800 тисяч Артем Ситник. Фото: politdengi.com.ua.

Відповідну інформацію він вказав у своїй декларації.

Посадовець здійснив покупку 21 січня. Вартість автомобіля KIA Sportage 2017 року випуску склала 802 560 гривень.

Як відомо, Ситник задекларував 916 тисяч гривень доходів за 2015 рік.

Зарплата голови НАБУ у 2016 році становила приблизно 122 тисячі гривнь за місяць.

Раніше iPress.ua вже повідомляв, що Національне антикорупційне бюро перевіряє придбання компанією дружини прокурора Києва Ігоря Демідова дев'яти приміщень.

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27 01 2017 22:57
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