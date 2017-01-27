ПОЛІТИКА НОВИНИГолова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник придбав автомобіль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Глава НАБУ купив собі авто за 800 тисяч
Ситник задекларував 916 тисяч гривень доходів за 2015 рік
Артем Ситник. Фото: politdengi.com.ua.
Відповідну інформацію він вказав у своїй декларації.
Посадовець здійснив покупку 21 січня. Вартість автомобіля KIA Sportage 2017 року випуску склала 802 560 гривень.
Як відомо, Ситник задекларував 916 тисяч гривень доходів за 2015 рік.
Зарплата голови НАБУ у 2016 році становила приблизно 122 тисячі гривнь за місяць.
Раніше iPress.ua вже повідомляв, що Національне антикорупційне бюро перевіряє придбання компанією дружини прокурора Києва Ігоря Демідова дев'яти приміщень.
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27 01 2017 22:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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