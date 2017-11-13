Глава НАБУ Ситник звинувачує владу в тиску

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявляє, що влада прагне зупинити роботу НАБУ з розслідування резонансних антикорупційних справ.

"На сьогодні треба бути наївним, щоб не розуміти, що ті справи, які ми розслідуємо, влада просто так не залишить і не пробачить. Починаючи з Мартиненка (екс-народний депутат від фракції "Народний фронт" Микола Мартиненко, – ред.), Насірова (відсторонений від виконання обов’язків глави ДФС Роман Насіров, – ред.) та закінчуючи останніми розслідуваннями щодо заступника міністра оборони та рюкзаків МВС", – сказав Ситник у понеділок, 13 листопада, після відвідування Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

До НАЗК Ситника було запрошено для вручення протоколу про вчинення ним адміністративного правопорушення, що полягає в тому, що він не надав деяких документів на вимогу НАЗК, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Директор Бюро розповів, що йдеться про те, що він начебто використовував юридичні можливості НАБУ у своїх особистих інтересах. Він зазначив, що коли НАБУ або його директор стають стороною якогось спору, тоді їхні інтереси представляє, на підставі доручення керівника НАБУ, представник юридичного управління Бюро.

Ситник наголосив, що нині триває низка розслідувань, зокрема й стосовно голови НАЗК Наталії Корчак, але, на його думку, цей виклик його до НАЗК не є особистою ініціативою керівника агентства.

"Ми очікували такої реакції, чекали, що буде максимальна медійна атака, з використанням усіх підконтрольних ресурсів, таких як НАЗК. Тому я не виключатиму подальшого використання адміністративних ресурсів, підозр, арештів, зокрема особисто мене", – заявив директор НАБУ. При цьому Ситник наголосив, що "жоден тиск НАБУ не зламає".

Нагадаємо, захист Мартиненка повідомив про переслідування з боку НАБУ.

Київська поліція відкрила кримінальне провадження проти детектива Національного антикорупційного бюро на заяву свекрухи голови Національної агенції запобігання корупції Наталії Корчак.