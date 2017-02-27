Глава Нацбанку Гонтарєва вирішила покинути свою посаду, - ЗМІ

Рішення пов'язане зі складною ситуацією, яка склалась під час націоналізації "ПриватБанку"

Очільниця Національного банку України Валерія Гонтарєва вирішила залишити свою посаду.

Про це стверджують джерела з Адміністрації Президента та банківської сфери, повідомляє "РБК-Україна".

Таким чином, відповідно до інформації обізнаних осіб, це рішення пов'язане зі складною ситуацією, яка склалась під час націоналізації "ПриватБанку".

"Рішення щодо неї ухвалено. Шукають нового голову. Вона не писала заяву, але заявила складу правління Нацбанку, що йде з посади. Вона вважає, що влада нічого не робить проти Коломойського", - наголосило джерело з оточення Президента.

Зокрема, один з депутатів фракції БПП зауважив, що те, що робила Гонтарєва, до неї ніхто не робив.

"Вона вичищала банківську систему, і націоналізація "ПриватБанку" стала тією "брудною справою", зобов'язання щодо якої до неї ніхто на себе брати не хотів", - пояснив співрозмовник видання.

Тим часом інше джерело у банківських колах зазначає, що керівник НБУ вже давно хотіла звільнитися.

"Вона давно говорила, що дико втомилася. Її основним завданням була націоналізація "ПриватБанку", і вона це зробила. Професійно вона своє завдання в НБУ виконала", - підсумувало джерело.

Журналісти зазначають, що Гонтарєва має намір повернутися до приватного сектору, ймовірно, що до компанії ICU (група "Інвестиційний капітал Україна"), де вона раніше керувала радою директорів.

У свою чергу Національний банк України не підтверджує інформацію про відставку голови НБУ Валерії Гонтарєвої, інформує прес-центр НБУ на сторінці у Facebook.

"Як ви знаєте, НБУ традиційно за місяць повідомляє про майбутні зміни у складі правління. Такого повідомлення не було, а значить, інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначила, що зараз всі члени правління працюють за планом і мають щільний графік роботи.

Відзначимо, що раніше в низці українських ЗМІ з'явилася інформація про нібито відставку глави НБУ Валерії Гонтарєвої.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зареєструвала кримінальне провадження за фактами можливих зловживань повноваженнями посадовими особами Національного банку, зокрема главою НБУ Валерією Гонтаревої, а також Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні оціночної діяльності вартості активів ліквідованих банків.