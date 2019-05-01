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Глава Нацбанку Смолій у грудні отримав майже 317 тис грн зарплати

Перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заробила 258 тис грн
Глава Національного банку України Яків Смолій в грудні заробив 317 тисяч 203,13 гривні (фактично отримав 254 тисячі 344,17 гривні).
Глава Нацбанку Смолій у грудні отримав майже 317 тис грн зарплати Фото: finclub.net

Перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заробила 258 тисяч 59,16 гривні (отримала 206 тисяч 733,27 гривні), йдеться у відповіді регулятора на запит видання "Слово і Діло".

Іншим заступникам Смолія нарахували за минулий місяць: Роману Борисенку – 269 тисяч 918,62 гривні (виплатили 214 тисяч 264,84 гривні), Дмитру Сологубу – 263 тисячі 554,16 гривні (отримав 211 тисяч 156,75 гривні), Олегу Чурію – 269 тисяч 918,59 гривні (з урахуванням податків і зборів отримав 216 тисяч 280,12 гривні), Сергію Холоду – 269 тисяч 782,23 гривні (отримав 216 тисяч 170,35 гривні).

Нагадаємо, що за словами глави Нацбанку Якова Смолія, протягом 2019-2020 років Україна повинна виплатити близько $12 млрд за зовнішнім державним боргом.

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05 01 2019 21:41
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