Глава Нацполіції Князєв задекларував 1,577 млн ​​грн зарплати за 2017 рік

Глава Національної поліції Сергій Князєв задекларував оренду квартири в Києві, дві квартири, дві земельні ділянки, 1,5 млн гривень, $8 тис і 8 тис євро і 1,2 млн грн готівки за 2017 рік.

Весь дохід Князєва в 2017 році склала зарплата і гонорари. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема, глава Нацполіції задекларував квартиру в Чабанах Київської області площею 87,5 кв. м, 25% якої знаходиться в його власності, квартиру у Броварах Київської області площею 79,9 кв. м, яка у нього в 100% власності і оренду квартири в комплексі спеціальних об'єктів "Фортеця" МВС площею 172,9 кв. м.

Також він задекларував дві земельні ділянки площею по 1 тис. кв. м в Житомирській і Київській областях.

Князєв зберігає 204 тис грн на рахунку в "ПриватБанку". Транспортних засобів у Князєва немає.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко задекларував 5,1 млн гривень доходів у 2017 році.

Президент Петро Порошенко також відзвітував про доходи, витрати і благодійність за 2017 рік.

Доходи прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за 2017 рік зросли на 1,3 млн грн і склали 17,1 млн грн.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов задекларував понад 2,6 млн грн доходу, отриманого упродовж 2017 року.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій задекларував за 2017 рік 289 тис. грн заробітної плати та подарунки на суму 444 тис. грн. Також він став власником квартири площею понад 90 кв. м у Львові.