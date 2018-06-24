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Глава Нацполіції заявляє, що затримано усіх причетних до нападу на ромів під Львовом

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі
Поліція вилучила ніж, яким смертельно поранили 24-річного чоловіка під час нападу на табір ромів.
Глава Нацполіції заявляє, що затримано усіх причетних до нападу на ромів під Львовом Фото: mvs.gov.ua

Подію кваліфікували як умисне вбивство, вчинене групою осіб, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв. Працівники львівської поліції оперативно затримали сімох молодиків віком 16-17 років, жителів Львова, підозрюваних у причетності до нападу.

Під час нападу загинув від смертельних ножових поранень 24-річний мешканець Закарпатської області, ще четверо людей: 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків і 30-річна жінка отримали тілесні ушкодження, додає Князєв.

Поліцейські встановили і затримали 20-річного організатора цього нападу. З місця події вилучили речові докази, зокрема ніж, яким поранили загиблого та інші предмети,  які використовували для нанесення ушкоджень жителям табору. Поліцейські встановлюють і доставляють до відділень поліції інших людей, які можуть бути причетними до нападу.

Вирішується питання про затримання учасників нападу згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Їхні дії кваліфіковано слідчими за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Нагадаємо, у суботу пізно ввечері в результаті нападу зловмисників на табір ромів на околиці Львова одна особа загинула, четверо травмовані.

 
 
 
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24 06 2018 12:55
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