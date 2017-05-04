Глава НАЗК Корчак виписувала собі премії по 200 тис грн "за виконану роботу"

Корчак виступила в Раді, нагадавши, що ініціює міжнародний аудит діяльності Національної агенції з питань запобігання корупції

Народні депутати під час звіту голови НАЗК Наталії Корчак у Раді засипали її питаннями про високі премії, які вона виписувала собі та колегам.

Перші троє нардепів, котрі задавали питання Корчак по черзі, намагалися отримати від неї відповідь про причину високих премій – по 200 тисяч на людину.

Однак, Корчак на всі питання відповідала лише те, що у цьому не було ніяких порушень, і все відбувалося в рамках закону.

У результаті в Раді здійнявся галас обурених нардепів, почали лунати вигуки "Ганьба", до трибуни підійшов Олег Ляшко та інші депутати. У ситуацію втрутився спікер Андрій Парубій, інформує "Українська правда".

"Коли депутати ставлять просте питання, то дайте прості відповіді", - заявив Парубій.

"Премії нараховувалися в серпні, жовтні, листопаді. 200 тисяч гривень була премія, але ці премії отримували за роботу", - заявила Корчак. Вона зазначила, що багато чого зробила на своїй посаді.

"За свою роботу, запущено процес електронного декларування, запущено механізм перевірки фінансування партій, здійснюється постійна робота, пов’язані із запобіганням корупції", - зазначила Корчак.

Нагадаємо, що зарплата Корчак у лютому 2017 року, згідно з інформацією НАЗК, склала посадовий оклад - 40, 560 тис грн, надбавку за вислугу років – 20, 280 тис грн, надбавку за інтенсивність праці – 40,560 тис грн.

У жовтні 2016 року журналісти програми "Схеми" повідомили, що чотири члени Національного агентства із запобігання корупції щомісяця отримували до свого основного окладу дві надбавки та премію у розмірі місячної зарплати.

У результаті цього замість одного стандартного окладу члени НАЗК отримували по чотири.

Раніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Національного агентства з протидії корупції Наталія Корчак посварилися на засіданні уряду. Гройсман порадив голові НАЗК подати у відставку.