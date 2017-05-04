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Глава НАЗК Корчак виписувала собі премії по 200 тис грн "за виконану роботу"

Корчак виступила в Раді, нагадавши, що ініціює міжнародний аудит діяльності Національної агенції з питань запобігання корупції
Народні депутати під час звіту голови НАЗК Наталії Корчак у Раді засипали її питаннями про високі премії, які вона виписувала собі та колегам.
Глава НАЗК Корчак виписувала собі премії по 200 тис грн "за виконану роботу" Фото: УНІАН

Перші троє нардепів, котрі задавали питання Корчак по черзі, намагалися отримати від неї відповідь про причину високих премій – по 200 тисяч на людину.

Однак, Корчак на всі питання відповідала лише те, що у цьому не було ніяких порушень, і все відбувалося в рамках закону.

У результаті в Раді здійнявся галас обурених нардепів, почали лунати вигуки "Ганьба", до трибуни підійшов Олег Ляшко та інші депутати. У ситуацію втрутився спікер Андрій Парубій, інформує "Українська правда".

"Коли депутати ставлять просте питання, то дайте прості відповіді", - заявив Парубій.

"Премії нараховувалися в серпні, жовтні, листопаді. 200 тисяч гривень була премія, але ці премії отримували за роботу", - заявила Корчак. Вона зазначила, що багато чого зробила на своїй посаді.

"За свою роботу, запущено процес електронного декларування, запущено механізм перевірки фінансування партій, здійснюється постійна робота, пов’язані із запобіганням корупції", - зазначила Корчак.

Нагадаємо, що зарплата Корчак у лютому 2017 року, згідно з інформацією НАЗК, склала посадовий оклад - 40, 560 тис грн, надбавку за вислугу років – 20, 280 тис грн, надбавку за інтенсивність праці – 40,560 тис грн.

У жовтні 2016 року журналісти програми "Схеми" повідомили, що чотири члени Національного агентства із запобігання корупції щомісяця отримували до свого основного окладу дві надбавки та премію у розмірі місячної зарплати.

У результаті цього замість одного стандартного окладу члени НАЗК отримували по чотири.

Раніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Національного агентства з протидії корупції Наталія Корчак посварилися на засіданні уряду. Гройсман порадив голові НАЗК подати у відставку.

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05 04 2017 13:51
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