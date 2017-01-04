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Глава НАЗК Наталія Корчак зберігає готівкою $12 тис

У власності Корчак – квартира площею 88,3 кв. м у Києві
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак задекларувала зарплату за 2016 рік в цьому агентстві 1,325 млн грн.
Глава НАЗК Наталія Корчак зберігає готівкою $12 тис Наталія Корчак Фото: politica-ua.com

Згідно із декларацією Корчак за 2016 рік, вона також отримала зарплату в Національній академії прокуратури України на суму 57 156 грн.

Глава НАЗК зберігає готівкою 12 тис доларів.

У власності Корчак – квартира площею 88,3 кв. м у Києві. Вона також є власником половини квартири в Києві (загальна площа 37,58 кв. м). У неї є три машиномісця у столиці. Транспортні засоби у власності Корчак або членів її сім'ї не вказані.

Як відомо, Корчак була обрана головою Національного агентства з питань запобігання корупції 28 березня 2016 року.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Національного агентства з протидії корупції Наталія Корчак посварилися на засіданні уряду. Гройсман порадив голові НАЗК подати у відставку.

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