CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійський мер Сімферополя Ігор Лукашов подав заяву про звільнення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Глава окупаційної адміністрації Сімферополя пішов у відставку
Аксьонов запропонував йому звільнитися через нестачу досвіду
Фото: crimea.gov.ru
Про це повідомив глава російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.
"Я запропонував Ігорю Михайловичу написати заяву про звільнення з посади, він моє доручення виконав. Ми знайдемо, де йому докласти зусиль", – цитує Аксьонова "Интерфакс".
"Бажання було, людина намагалася, але відсутність досвіду не дала можливості показати результативну роботу", – сказав Аксьонов
Також у відставку запропоновано подати всім заступникам голови адміністрації.
Як зазначає видання, серед претензій керівництва Криму – проблеми з вивезенням сміття, пробки на дорогах, погана робота транспорту.
Лукашов керував окупаційною адміністрацією міста з вересня 2017 року.
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