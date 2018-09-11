Глава окупаційної адміністрації Сімферополя пішов у відставку

Аксьонов запропонував йому звільнитися через нестачу досвіду

Російський мер Сімферополя Ігор Лукашов подав заяву про звільнення.

Про це повідомив глава російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

"Я запропонував Ігорю Михайловичу написати заяву про звільнення з посади, він моє доручення виконав. Ми знайдемо, де йому докласти зусиль", – цитує Аксьонова "Интерфакс".

"Бажання було, людина намагалася, але відсутність досвіду не дала можливості показати результативну роботу", – сказав Аксьонов

Також у відставку запропоновано подати всім заступникам голови адміністрації.

Як зазначає видання, серед претензій керівництва Криму – проблеми з вивезенням сміття, пробки на дорогах, погана робота транспорту.

Лукашов керував окупаційною адміністрацією міста з вересня 2017 року.