Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Глава окупаційної адміністрації Сімферополя пішов у відставку

Аксьонов запропонував йому звільнитися через нестачу досвіду
Російський мер Сімферополя Ігор Лукашов подав заяву про звільнення.
Глава окупаційної адміністрації Сімферополя пішов у відставку Фото: crimea.gov.ru

Про це повідомив глава російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

"Я запропонував Ігорю Михайловичу написати заяву про звільнення з посади, він моє доручення виконав. Ми знайдемо, де йому докласти зусиль", – цитує Аксьонова "Интерфакс".

"Бажання було, людина намагалася, але відсутність досвіду не дала можливості показати результативну роботу", – сказав Аксьонов

Також у відставку запропоновано подати всім заступникам голови адміністрації.

Як зазначає видання, серед претензій керівництва Криму – проблеми з вивезенням сміття, пробки на дорогах, погана робота транспорту.

Лукашов керував окупаційною адміністрацією міста з вересня 2017 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 11 2018 19:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.